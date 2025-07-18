ТЦК не покарає за 'прострочення' даних: що змінилося з 16 липня

Адміністративне стягнення в період дії воєнного стану може бути накладено не пізніше одного року від дня вчинення правопорушення.

https://glavred.net/ukraine/tck-ne-nakazhet-za-prosrochku-dannyh-chto-izmenilos-s-16-iyulya-10682426.html Посилання скопійоване

ТЦК втратили можливість штрафувати за неоновлені дані / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Чи можуть зараз накласти штраф за неоновлення даних у ТЦК

Яка нова функція з'явилася в Резерв+

З 16 липня 2025 року Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки(ТЦК і СП) втратили право штрафувати громадян за несвоєчасне оновлення мобілізаційних даних. Після року з моменту порушення відповідальність вже не передбачена за законом. Про це пише Інформатор із посиланням на адвокатів.

Як відомо, усі військовозобов'язані мали оновити свої дані до 16 липня 2024 року. Це можна було зробити під час візиту до ТЦК або через додаток Резерв+. За порушення цього обов'язку передбачався адміністративний штраф у розмірі 17 тисяч гривень згідно зі ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що набула чинності минулого року.

відео дня

Згідно з ч. 7 ст. 38 КУпАП, адміністративне стягнення в період дії воєнного стану може бути накладено не пізніше ніж через один рік із дня вчинення правопорушення.

"Адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше ніж через один рік з дня його вчинення", - йдеться в тексті статті.

Таким чином, як зазначають юристи, санкції проти військовозобов'язаних, які не оновили дані, вже не можуть застосовуватися після 16 липня 2025 року.

Коли подвоюється штраф ТЦК

З 11 липня в додатку Резерв+ запрацювала нова послуга. Військовозобов'язані, які не оновили свої дані до цього періоду, можуть сплатити штраф. Однак після цього оновити свої дані все одно доведеться.

Впродовж трьох днів у Резерв+ надходить рішення ТЦК у справі і з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8500 грн - 50% від повної суми. На оплату є 20 днів.

Якщо не зробити це вчасно, доведеться сплатити повну суму - 17 000 грн.

У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 грн.

Зазвичай весь процес сплати штрафу триває приблизно 4 дні.

Мобілізація в Україні / Інфографіка: Главред ​

Удари по ТЦК - останні новини

Як писав Главред, начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев заявив, що оскільки Росія завдає ударів по територіальних центрах комплектування з метою знищення баз даних військовозобов'язаних, це може істотно уповільнити або навіть зупинити процес мобілізації.

Нагадаємо, РФ неодноразово завдавала ударів по ТЦК у різних регіонах України. Зокрема, вдень 13 липня в місті Самар на Дніпропетровщині пролунали звуки вибухів - росіяни атакували Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

11 липня серія вибухів прогриміла в Одесі. Під час масованої атаки російських ударних безпілотників було завдано удару по будівлі одеського Територіального центру комплектації та соціального захисту.

7 липня російська армія завдала ударів дронами по територіальних центрах комплектування в Харкові та Запоріжжі. У містах пошкоджено будівлі та прилеглі території ТЦК. Також відомо про постраждалих.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред