Вже з 1 вересня: ТЦК в Україні працюватимуть по-іншому, що зміниться

Цей крок дозволить забезпечити прозорість діяльності ТЦК.

Працівники ТЦК зобовʼязані носити бодікамери / колаж: Главред, фото: Львівський обласний ТЦК та СП, УНІАН

Головне:

З 1 вересня працівники ТЦК зобовʼязані носити бодікамери

Вони мають здійснювати відео фіксацію час перевірки документів або вручення повісток

У разі порушення правил передбачена відповідальність

Вже з 1 вересня 2025 року усі працівники ТЦК та СП будуть зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. Про це заявив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

За його словами, таким чином Міноборони посилює прозорість роботи ТЦК та СП.

Він також додав, що у разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

"Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін", - йдеться у повідомленні.

Шмигаль наголосив, що наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%, але робота із закупівлі додаткових засобів триває.

Мобілізація в Україні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що Україна повинна продовжувати проводити мобілізаційні заходи, бо ворог планує до кінця року сформувати 10 нових дивізій.

"Тому не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ", - наголосив він.

Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка: Главред

Мобілізація - останні новини

Як повідомляв Главред, випускниць з медичною або фармацевтичною освітою автоматично будуть ставити на військовий облік. У жінок буде 60 днів на проходження військово-лікарської комісії. У випадку неявки їх оголосять у розшук.

Народний депутат України Олександр Федієнко заявив, що в Україні вже існує "мобільний" формат роботи ТЦК та СП, але не йдеться про функціонування "на колесах".

Крім того, Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) втратили право штрафувати громадян за несвоєчасне оновлення мобілізаційних даних. Після року з моменту порушення відповідальність вже не передбачена за законом.

Про джерело: Денис Шмигаль Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст, міністр оборони України з 17 липня 2025 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія. Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років). У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.

