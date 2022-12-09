На війну пішов добровольцем: в Україні ліквідовано багатодітного батька з Татарстану

На війні в Україні було ліквідовано окупанта, який добровольцем вирушив на війну. Вдома його не дочекалися дружина і троє дітей.
Обставини загибелі не розкриваються. Відомо, що Володимир Луговін відправився в зону "СВО" в червні, тобто до мобілізації - добровільно, повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе.
"Окупанта поводять в останню дорогу сьогодні 9 грудня. У Луговіна залишилися вдова і троє дітей", - зазначив розслідувач.
Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано російського окупанта Роман Байбородін з Сиктивкара. Він був контрактником-командиром стрілецького відділення ЗС РФ.
Нагадаємо, російська 155-та гвардійська бригада морської піхоти втратила 63 військовослужбовців в ході дводенного штурму українських позицій на сході України 4 листопада або раніше. Це була одна з найбільших втрат в одиночній операції для невеликої російської морської піхоти з часів чеченських воєн 1990-х років.
Читайте також:
- "Лукашенка публічно ліквідують": експерт заявив, що Росія може готуватися до анексії Білорусі
- До війни робив Туалетний папір: ЗСУ ліквідували "цінного" кадру армії РФ
- "Буде Кобзону підкови кувати": ЗСУ ліквідували російського окупанта-коваля