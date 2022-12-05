glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Лукашенка публічно ліквідують": експерт заявив, що Росія може готуватися до анексії Білорусі

5 грудня 2022, 21:41
Кремль може представити Лукашенка, як запроданця. Мовляв, він продався Заходу, а тому Білорусь треба визволяти.
'Лукашенка публічно ліквідують': експерт заявив, що Росія може готуватися до анексії Білорусі
Росія може готуватися до вторгнення в Білорусь / kremlin.ru

Російська Федерація може готуватись до вторгнення в Білорусь та її повної анексії. Ба більше, росіяни можуть ліквідувати самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка і видати це як "звільнення білоруського народу". Таку думку висловив політтехнолог Михайло Шейтельман у коментарі 24 каналу.

Шейтельман вважає, що росіяни навмисно вбили міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея, відрізавши таким чином Лукашенка від Заходу. За його словами, є така ймовірність, що Росія планує анексувати Білорусь. Доказом цього є нещодавні візити до РБ міністра оборони РФ Сергія Шойгу та глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

"Російські війська реально можуть розпочати наступ на Мінськ з метою захоплення влади. Навіть можливе знищення Лукашенка. Я не вірю, що Лукашенка вб'ють тихенько, як Макея, і поставлять свого. Таких змов не буде", - сказав політтехнолог.

Як зазначив Шейтельман, Росії потрібна переможна війна на тлі поразки в Україні. З цією метою вони й можуть провести її в Білорусі. Ще до вторгнення в Україну вони розглядали різні варіанти на випадок поразки у нашій державі.

"Говорили про Казахстан, але за його територіальну цілісність висловився Китай. Говорили про Литву, але там НАТО. Тож, лишились лише Грузія й Білорусь. Кремль представить це російському народу, мовляв, в останній момент ми буквально випередили війська НАТО, які збирались зайти в Мінськ. Це логічно, бо так свого часу СРСР говорив про Афганістан. Тому ось ці візити – це вже схоже, на жаль, на підготовку до анексії", - зауважив експерт.

За його словами, Кремль може представити Лукашенка, як запроданця. Мовляв, він продався Заходу, а тому Білорусь треба визволяти.

"І саме так його можуть убити публічно в центрі Мінська, коли він особисто з автоматом буде захищатися. Це ще й буде представлено, як те, що збулась мрія білоруського народу. Він у 2020 році намагався позбавитись від диктатора Лукашенка, але не зміг, бо Лукашенко тоді переміг за допомогою свого ОМОНу. Однак прийшли російські солдати і звільнили білоруський народ, урятували його від кривавого диктатора", - наголосив політтехнолог.

Лукашенко панічно боїться війни з Україною

Нещодавно російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін заявляв, що глава Кремля Володимир Путін намагається змусити Білорусь взяти участь у війні з Україною. Натомість сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко не бажає цього і прагне "ухилитися" він тиску Москви. Як зазначив російський опозиціонер, самопроголошений президент Білорусі розуміє, що в разі активізації його ролі у війні з Україною, територія РБ також стане об'єктом цієї війни.

"Тобто Білорусь буде обстрілюватися. Це вже очевидно. Туди прилетять і "Хаймариси", й інша зброя. А ризики там зовсім інші. Як би йому (Лукашенкові, - ред.) самому не загинути. Він також боїться, і його страх цілком обґрунтований", - вважає Фейгін.

Окрім того, Фейгін заявляв, що на тлі раптової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея у білоруського диктатора Олександра Лукашенка міг виникнути страх за своє життя. За його словами, Москва вважає Лукашенка дуже хитрим. Він маневрує десятиліттями й набрид ще до війни, бо отримував гроші й постійно щось обіцяв.

"Спротив Лукашенка викликає межове роздратування, яке може спричинити його ліквідацію. Проте Лукашенко теж не дурний. Він думає про свою безпеку і знає, звідки є загроза. Її є багато і диктатор намагається захищатися", - сказав правозахисник.

Вас може зацікавити:

Білорусь Олександр Лукашенко Володимир Путін
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:31

Чому окупанти так наполегливо "самознищуються" під Бахмутом: експерт назвав три причини

22:30

Україна готова надати РФ гарантії безпеки: у Зеленського назвали умовуВідео

22:18

Цього краще уникати: чому не можна дивитися кішці в очі

22:01

"Народилися в один рік зі мною": Данілов розповів про російську ракету, що впала в МолдовіВідео

22:00

День Катерини: теплі привітання, листівки та картинки для прекрасної іменинниці

Реклама
21:54

"Потрібно бути готовими": РФ може використати ракетну атаку для наступу – військовий експертВідео

21:45

Ламала і била посуд: неадекватна росіянка влаштувала скандал в московському барі через пісню Вакарчука

21:41

"Лукашенка публічно ліквідують": експерт заявив, що Росія може готуватися до анексії БілорусіВідео

21:40

Гороскоп на завтра 6 грудня 2022: Тельцям - вихід із зони комфорту, Дівам - зміни

21:30

Червоний новорічний манікюр 2023 казкової краси, який змусить повірити в дивоФото

21:08

Шикарна укладка забезпечена: 5 лайфхаків для природного об'єму волоссяВідео

20:27

Бояться "великої війни": США зменшили дальність HIMARS, щоб Україна не била по РФ - WSJВідео

20:16

"Прильоти" були в 3 областях: українська енергосистема вистояла під час атаки РФ – ШмигальВідео

20:06

Аварійні відключення: по всій Україні екстрене знеструмлення після ракетних ударів РФВідео

19:41

Різко постарілий Максим Галкін розповів про прохання перерахувати грошіВідео

19:28

Терміново запасаємось: перед Новим роком ціни на сир можуть стати захмарнимиВідео

19:19

Військові вбиті, літаки пошкоджені: у Москві підтвердили атаки на авіабази ВПС РФВідео

19:00

В Україні різко потепліє: насувається циклон зі снігопадами і дощамиВідео

18:56

"Ні, Архип, нікуди ти не поїдеш": сина зрадниці Корольової взяли в РФ за м'яке місце

18:55

Хвиля хейту на адресу Пташки: що робити з цим?Погляд

Реклама
18:50

Збито понад 60 випущених окупантами ракет: у ЗСУ розкрили деталі роботи ППОВідео

18:09

"Ко-ко-ко. От гнида": Софія Стужук збрехала про напад - хто насправді "робив замах" на блогерку

18:08

Прикмети на 6 грудня: які 5 заборон ніколи не можна порушувати в найважливіший день грудняВідео

18:06

Путін зганьбився на Кримському мосту: Пєскову довелося виправдовуватисяВідео

17:59

Загрожує в'язниця: стало відомо, чому побився психований Лепс

17:58

Мало ракет, щоб бити по всій Україні: в ГУР попередили, що РФ буде "кошмарити" прифронтові території

17:57

"Ракети добра": в РФ виступили із цинічною заявою щодо масованої атаки на УкраїнуВідео

17:37

Чотири знаки зодіаку приречені на багатство, але на "халяву" розраховувати не вартоВідео

17:36

Більшість ракет збили: ППО України потужно відповіли на новий удар РФВідео

17:26

Знищені будинки та жертви: на Запоріжжі ракета поранила маленьку дитину - ТимошенкоВідео

17:17

Ображений Пригожин закотив істерику через слова Вайкуле про РосіюВідео

17:07

Батька і 2-х дітей розстріляли, матір перед смертю зґвалтували: окупанти вбили сім’ю на ЗапоріжжіВідео

16:53

"Мінімальна кількість для прориву ППО": Коваленко розповів, скільки ракет могли випустити росіяни

16:49

Коли викинути шкода: як зі старого столу-книжки зробити цукерочку

16:42

У Зеленського розповіли про "прильоти" в результаті удару РФ: є постраждаліВідео

16:28

Яйця перед вживанням потрібно дезінфікувати: як це робити правильно

16:23

Росія вдарила ракетами по об'єктах енергосистеми - УкренергоВідео

16:19

Зворушлива схожість: Тіна Кароль порівняла ностальгічний кадр з покійним чоловіком та фото сина

16:14

У Молдові впала ракета під час ракетного удару РФ по Україні: що відомоВідео

16:08

Путін хоче воювати і на січень-лютий 2023-го готує нову хвилю мобілізації - ЦНСВідео

Реклама
15:54

"Варварські атаки РФ": у США пообіцяли надати Україні більше систем ППО

15:47

Дивився на російських зірок з огидою: Олександр Рева з'явився на зйомках в РФ

15:46

Окупанти запустили по Україні уже другу хвилю ракет – КімВідео

15:30

Що потрібно встигнути зробити кожному знаку до Нового року – поради астрологаВідео

15:25

Доведеться купляти нові: 3 речі вдома, які не можна обробляти оцтом в жодному разі

15:07

В Україні екстрені відключення після ракетного удару РФ: які області знеструмленіВідео

15:06

На територію України летить близько 100 ракет – військовослужбовець КарасьВідео

14:56

Вибухи на військовому аеродромі Енгельс в Росії: у Путіна зробили заяву щодо ситуаціїВідео

14:46

ЗСУ зірвали уже 7 "дедлайнів" ворога: Сирський пояснив, навіщо окупанти так рвуться у БахмутВідео

14:41

Королівський біограф розкрив образливе прізвисько принца Гаррі та Меган Маркл при британському дворі

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопад
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопаді
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти