'Лукашенка публічно ліквідують': експерт заявив, що Росія може готуватися до анексії Білорусі

Кремль може представити Лукашенка, як запроданця. Мовляв, він продався Заходу, а тому Білорусь треба визволяти.

Росія може готуватися до вторгнення в Білорусь / kremlin.ru

Російська Федерація може готуватись до вторгнення в Білорусь та її повної анексії. Ба більше, росіяни можуть ліквідувати самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка і видати це як "звільнення білоруського народу". Таку думку висловив політтехнолог Михайло Шейтельман у коментарі 24 каналу.

Шейтельман вважає, що росіяни навмисно вбили міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея, відрізавши таким чином Лукашенка від Заходу. За його словами, є така ймовірність, що Росія планує анексувати Білорусь. Доказом цього є нещодавні візити до РБ міністра оборони РФ Сергія Шойгу та глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

"Російські війська реально можуть розпочати наступ на Мінськ з метою захоплення влади. Навіть можливе знищення Лукашенка. Я не вірю, що Лукашенка вб'ють тихенько, як Макея, і поставлять свого. Таких змов не буде", - сказав політтехнолог.

Як зазначив Шейтельман, Росії потрібна переможна війна на тлі поразки в Україні. З цією метою вони й можуть провести її в Білорусі. Ще до вторгнення в Україну вони розглядали різні варіанти на випадок поразки у нашій державі.

"Говорили про Казахстан, але за його територіальну цілісність висловився Китай. Говорили про Литву, але там НАТО. Тож, лишились лише Грузія й Білорусь. Кремль представить це російському народу, мовляв, в останній момент ми буквально випередили війська НАТО, які збирались зайти в Мінськ. Це логічно, бо так свого часу СРСР говорив про Афганістан. Тому ось ці візити – це вже схоже, на жаль, на підготовку до анексії", - зауважив експерт.

За його словами, Кремль може представити Лукашенка, як запроданця. Мовляв, він продався Заходу, а тому Білорусь треба визволяти.

"І саме так його можуть убити публічно в центрі Мінська, коли він особисто з автоматом буде захищатися. Це ще й буде представлено, як те, що збулась мрія білоруського народу. Він у 2020 році намагався позбавитись від диктатора Лукашенка, але не зміг, бо Лукашенко тоді переміг за допомогою свого ОМОНу. Однак прийшли російські солдати і звільнили білоруський народ, урятували його від кривавого диктатора", - наголосив політтехнолог.

Лукашенко панічно боїться війни з Україною

Нещодавно російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін заявляв, що глава Кремля Володимир Путін намагається змусити Білорусь взяти участь у війні з Україною. Натомість сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко не бажає цього і прагне "ухилитися" він тиску Москви. Як зазначив російський опозиціонер, самопроголошений президент Білорусі розуміє, що в разі активізації його ролі у війні з Україною, територія РБ також стане об'єктом цієї війни.

"Тобто Білорусь буде обстрілюватися. Це вже очевидно. Туди прилетять і "Хаймариси", й інша зброя. А ризики там зовсім інші. Як би йому (Лукашенкові, - ред.) самому не загинути. Він також боїться, і його страх цілком обґрунтований", - вважає Фейгін.

Окрім того, Фейгін заявляв, що на тлі раптової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея у білоруського диктатора Олександра Лукашенка міг виникнути страх за своє життя. За його словами, Москва вважає Лукашенка дуже хитрим. Він маневрує десятиліттями й набрид ще до війни, бо отримував гроші й постійно щось обіцяв.

"Спротив Лукашенка викликає межове роздратування, яке може спричинити його ліквідацію. Проте Лукашенко теж не дурний. Він думає про свою безпеку і знає, звідки є загроза. Її є багато і диктатор намагається захищатися", - сказав правозахисник.

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