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В окоп прилетів танковий снаряд: ЗСУ ліквідували під Херсоном окупанта зі "знаменитої" 9-ї роти

2 грудня 2022, 11:41

Загарбник раніше встиг "засвітитися" на війні в Афганістані, а в серпні 2022 року пішов воювати проти українців добровольцем.

Ликвидированный оккупант Александр Артемьев
Ліквідований окупант Олександр Артем'єв/ Facebook Комахідзе

Українські військові ліквідували під Херсоном російського окупанта Олександра Артем'єва, який служив у "знаменитій" 9-ій роті.

Загарбник, якому на момент загибелі було 56 років, з 1984 року служив в Афганістані. У серпні 2022 року він пішов воювати проти українців як доброволець.

Про смерть окупанта повідомив волонтер, блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе. Загибель Артем'єва підтверджується некрологами, які були оприлюднені у російських соціальних мережах.

Під час служби в Афганістані незадовго до бою за висоту 3234 в Артем'єва закінчилася служба і він повернувся додому в Москву.

На війні проти України загарбник довго не протримався. Його ліквідували 30 вересня 2022 року поблизу Херсона.

Відомо, що в окоп, де перебували загарбники, прилетів танковий снаряд. Уламок снаряда потрапив у спину окупанта Артем'єва, іншого російського військового поранило в руку.

У країні-агресорці Росії окупанта після загибелі вирішили нагородити "орденом мужності".

Ликвидированный оккупант Александр Артемьев
Ліквідований окупант Олександр Артем'єв/ Facebook Комахідзе
Ликвидированный оккупант Александр Артемьев
Facebook Комахідзе
Ликвидированный оккупант Александр Артемьев
Facebook Комахідзе

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ ліквідували чергового офіцера окупантів – старшого лейтенанта Андрія Відмахова. Старлей Андрій Відмахов був уродженцем російської глибинки – села Чаплижне Губкінського району Бєлгородської області.

Нагадаємо, українські військові ліквідували "керівника міліції" окупантів у Токмаку Запорізької області. Олексія Кошеля "накрила" артилерія. Про те, що Кошеля "задвухсотили", стало відомо 30 листопада. Повідомляється, що "начальник УВС" напряму співпрацював з окупантами.

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