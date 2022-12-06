До війни робив туалетний папір: ЗСУ ліквідували "цінний" кадр армії РФ

35-річний окупант проходив строкову службу в прикордонних військах ФСБ, а у війні брав участь з жовтня цього року.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

На війні в Україні був ліквідований російський окупант, який до мобілізації виготовляв Туалетний папір.

Павла Зуєва поховають в Набережних Челнах. 35-річний окупант до відправки на війну в жовтні працював на Набережночелнинському картонно-паперовому комбінаті, повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе.

"У соцмережах знайдені сторінки Зуєва, які підтверджують його мирну професію з виробництва туалетного паперу. Так само з фотоальбому випливає, що Павло строкову службу проходив у прикордонних військах ФСБ", - повідомив розслідувач.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано російського окупанта Роман Байбородін з Сиктивкара. Він був контрактником-командиром стрілецького відділення ЗС РФ.

Нагадаємо, Російська 155-та гвардійська бригада морської піхоти втратила 63 військовослужбовців в ході дводенного штурму українських позицій на сході України 4 листопада або раніше. Це була одна з найбільших втрат в одиночній операції для невеликої російської морської піхоти з часів чеченських воєн 1990-х років.

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