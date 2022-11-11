Залишив дружину і трьох дітей: в Україні ліквідували командира стрілецького відділення із Сиктивкара

Роман Байбородін знайшов свою смерть в Україні / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

На війні в Україні ліквідовано російського окупанта Романа Байбородіна із Сиктивкара. Він був контрактником-командиром стрілецького відділення ЗС РФ.

Як повідомив у Facebook засновник Міжнародного волонтерського співтовариства InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, Байбородін служив на контракті командиром стрілецького відділення в Мурманській області. Найімовірніше, мова йде про 200-ту бригаду оперативного стратегічного командування "Північ" Збройних сил РФ.

Коли і де був ліквідований Байбородін - не повідомляється.

У загарбника залишилася дружина і троє дітей.

Окупант Байбородін з дружиною / Фото соцмережі

Вдова Катерина Байбородіна 8 листопада в соцмережі повідомила про загибель чоловіка, додавши, що поховають окупанта в Сиктивкарі 11 листопада.

Як повідомляв Главред, в Україні був ліквідований окупант родом з Донецької області. Олександр Папуна колись служив в українській армії, але потім переїхав до Росії та переодягнувся у форму десантника-контрактника ЗС РФ.

Нагадаємо, російська 155-та гвардійська бригада морської піхоти втратила 63 військовослужбовця в ході дводенного штурму українських позицій на сході України 4 листопада або раніше. Це була одна з найбільших втрат в одиночній операції для невеликої російської морської піхоти з часів чеченських воєн 1990-х років.

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