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РФ за два дні під Вугледаром втратила більше морпіхів, ніж за першу чеченську війну - Forbes

8 листопада 2022, 12:37

Російська атака була націлена на український гарнізон у Павлівці, за 45 км на південний захід від окупованого Донецька. Гарнізон відбив атаку російських військ.

155-а гвардійська бригада морської піхоти
155-та гвардійська бригада морської піхоти втратила понад 60 солдатів за два дні / Фото Міноборони РФ

Російська 155-а гвардійська бригада морської піхоти втратила 63 військовослужбовця в ході дводенного штурму українських позицій на сході України 4 листопада або раніше. Це була одна з найбільших втрат в одиночній операції для невеликої російської морської піхоти з часів чеченських воєн 1990-х років, пише Forbes.

Видання зазначає, що морська піхота є одним з кращих військ РФ, що залишилися після восьми місяців війни в Україні.

"Приречена російська атака була націлена на український гарнізон в Павлівці, в 45 км на північний захід від Донецька на Донбасі на сході України. Гарнізон відбив атаку російських військ", - йдеться у повідомленні.

155-а гвардійська бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту з літа цього року є основним російським з'єднанням на цій ділянці. Ця бригада, що базується у Владивостоці, перебуває в Україні з того часу, як наприкінці лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Бригада чисельністю 3000 осіб і сотнями танків Т-80, бойових машин БМП-3 і БТР-82, мінометів та артилерії входила до складу російських сил, які безуспішно намагалися захопити Київ в перші тижні вторгнення. У квітні бригада відступила з Київської області в Білорусь, потім передислокувалася на Донбас, де кинула в бій батальйони, що залишилися, між Єгорівкою та Павлівкою.

"У тих небагатьох місцях, де наступають російські війська — Павлівка, а також Бахмут — вони зазнають великих втрат... і нічого не отримують", — зазначає видання.

Як повідомляв Главред, пропагандистський Telegram-канал Grey Zone писав, що російські окупанти з 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ скаржаться, що зазнали величезних втрат під час бою під селом Павлівка на Донбасі. Вони написали губернатору Примор'я лист зі скаргами на своє командування, яке звинувачують у тому, що втратили всього за чотири дні "близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти".

Пізніше стало відомо про те, що саме Міністерство оборони РФ допустило великі втрати серед морпіхів 155-ї бригади Тихоокеанського флоту РФ. Однак у відомстві намагаються переконати, що втрати "не перевищують 1% бойового складу і 7% пораненими".

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські окупанти перебувають у жахливому становищі у Павлівці на вугледарському напрямку. На це вказує те, що російські воєнкори продовжують критикувати Міністерство оборони Росії. Саме ж відомство сухо прокоментувало ситуацію на вугледарському напрямку.

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