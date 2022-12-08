"Буде Кобзону та іншим чортам підкови кувати": ЗСУ ліквідували російського окупанта-коваля

Воювати в Україну відомий в Росії Коваль відправився добровольцем.

ЗСУ ліквідували російського окупанта-коваля / t.me/OSINTGeorgia

Українські воїни ліквідували члена Союзі Ковалів, одного з кращих ковалів Калінінградської області Івана Кузнєцова.

Ліквідований в Україні 13 листопада Кузнєцов в зоні бойових дій перебував в якості добровольця, повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе.

У Калінінградській області Кузнєцов був досить шанованим фахівцем своєї справи, був багаторазово відзначений за свої роботи з художньої ковки, був в Союзі Ковалів Росії. У проекті Центру історичної реконструкції відтворював роботу середньовічної кузні.

"Тепер Ванька Кузнєцов буде Кобзону та іншим чортам підкови кувати", - зазначив Комахідзе.

Ліквідований окупант / https://t.me/OSINTGeorgia

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано російського окупанта Роман Байбородін з Сиктивкара. Він був контрактником-командиром стрілецького відділення ЗС РФ.

Нагадаємо, російська 155-та гвардійська бригада морської піхоти втратила 63 військовослужбовців в ході дводенного штурму українських позицій на сході України 4 листопада або раніше. Це була одна з найбільших втрат в одиночній операції для невеликої російської морської піхоти з часів чеченських воєн 1990-х років.

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