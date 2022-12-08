"Буде Кобзону та іншим чортам підкови кувати": ЗСУ ліквідували російського окупанта-коваля

Українські воїни ліквідували члена Союзі Ковалів, одного з кращих ковалів Калінінградської області Івана Кузнєцова.
Ліквідований в Україні 13 листопада Кузнєцов в зоні бойових дій перебував в якості добровольця, повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе.
У Калінінградській області Кузнєцов був досить шанованим фахівцем своєї справи, був багаторазово відзначений за свої роботи з художньої ковки, був в Союзі Ковалів Росії. У проекті Центру історичної реконструкції відтворював роботу середньовічної кузні.
"Тепер Ванька Кузнєцов буде Кобзону та іншим чортам підкови кувати", - зазначив Комахідзе.
Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано російського окупанта Роман Байбородін з Сиктивкара. Він був контрактником-командиром стрілецького відділення ЗС РФ.
Нагадаємо, російська 155-та гвардійська бригада морської піхоти втратила 63 військовослужбовців в ході дводенного штурму українських позицій на сході України 4 листопада або раніше. Це була одна з найбільших втрат в одиночній операції для невеликої російської морської піхоти з часів чеченських воєн 1990-х років.
Читайте також:
- Не сиділося на пенсії: в Україні ліквідували окупанта, який служив майже 50 років тому
- "Відпрацьовано з часів СРСР": експерт розповів, як саме можуть ліквідувати Лукашенка
- Прикривав відхід і був покараний: ЗСУ ліквідували офіцера-окупанта з Білгородської області