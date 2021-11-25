На Волині чоловіка живцем поховали в могилі - він у реанімації

За скоєне їм може загрожувати до десяти років в'язниці.
У Волинській області чоловіка заживо закопали в" могилі", яку до цього змусили вирити власними руками.
Як повідомляє Нацполіція у четвер, 25 листопада, потерпілий посварився зі своїми боржниками.
"Щоб "порішати" питання, боржник звернувся до спільних знайомих. Призначивши потерпілому зустріч за місцем проживання одного з місцевих жителів, двоє громадян протягом трьох годин його били. При цьому вони стріляли зі зброї над головою чоловіка, відібрали його телефон і автомобіль. Надалі вивезли його на кладовище. Застосовуючи фізичну силу, змусили потерпілого викопати "могилу" і закидали його землею", - сказано в повідомленні.
На щастя, чоловікові вдалося вибратися з "могили". Він в реанімації.
Копи вже затримали двох місцевих жителів 23-х і 30-ти років і повідомили про підозру за статтями про розбій і незаконне заволодіння транспортним засобом. За скоєне їм може загрожувати до десяти років в'язниці.
Нагадаємо, у Кривому Розі двоє 15-річних підлітків напали на 48-річну жінку, побили, зґвалтували і пограбували її, а потім вирушили розважатися в нічний клуб. Зараз постраждала перебуває в реанімації. Лікарі оцінюють її стан як важкий.
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