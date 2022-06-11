"Залізний купол" не захистить Україну від російських ракет: військовий експерт назвав причину

"Залізний купол" не захистить Україну від російських ракет - експерт / колаж фото "Вікіпедія" і ua.depositphotos.com

В умовах україно-російської війни постачання Ізраїлем в Україну новітніх систем протиракетної оборони "Залізний купол" не допоможуть надійно закрити небо над країною від обстрілів російських окупантів. Саме так висловився військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман в коментарі порталу "Оглядач".

"Залізний купол" розроблявся під специфічні ізраїльські умови. І тому-то там він працює добре. Але в Україні так працювати він не зможе - надто вже величезні території", – зазначив він.

Як каже Гендельман, для закриття неба від російських обстрілів ЗСУ має вистачити стандартних засобів (С-300, "Бук" і так далі). Все питання в кількості таких коштів і їх концентрації.

Радіус же роботи "залізного купола" - приблизно до 70 кілометрів. Для того, що захистити великі території України, таких комплексів потрібно завозити сотнями. У той час як в самому Ізраїлі в цей момент працюють тільки десять готових батарей "Купола".

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Нагадаємо, раніше заступник керівника Державного департаменту США Вікторія Нуланд прямо говорила - розгортання в межах України системи "Залізний купол", швидше за все, буде важко здійснити - оскільки для такого потрібно багато часу, коштів і умінь.

Водночас, за словами дипломата, однозначно розглядається варіант з наданням Україні інших, простіших, але надійних систем протиповітряної оборони.

Чиновник зазначила, що США продовжують вивчати можливості розширення військової допомоги Україні посилення санкцій проти РФ.

Пізніше керівник українського посольства в Ізраїлі Євген Корнійчук в офіційному і публічному порядку подав до ізраїльського уряду - з проханням схвалити операцію з продажу Україні системи"Залізний купол". За словами дипломата, США, яким належать права на дану технологію, не будуть заперечувати проти такої "купівлі-продажу".



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