Україні незабаром можуть надати ППО, яке завадить РФ бити ракетами і авіацією – нардеп

Україна може отримати на озброєння ППО, яке захистить небо від ударів військ РФ - Веніславський / Колаж Reuters, УНІАН

Україна вже незабаром може отримати системи протиповітряної оборони, які унеможливлять ракетні та авіаційні удари навіть у безпосередній близькості до лінії фронту. У діалозі із Заходом щодо ППО з'явився прогрес, процес поступово рухається. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський.

У ефірі всеукраїнського марафону UA Разом він розповів про те, що Києву вдалося досягти прогресу на перемовинах із західним світом щодо постачання систем протиповітряної оборони. Однак процес йде не так швидко, як потрібно Києву.

читайте такожУкраїна отримає не тільки винищувачі США, але й системи ППО з ПРО, щоб закрити небо – Жданов"Прогрес є, і якщо раніше була певна стіна в цьому напрямку, то наразі цю стіну вже зруйновано... рухається не так швидко, як хотілося б, але рухається", - сказав Веніславський.

Крім того, він висловив сподівання, що вже незабаром українська держава зможе отримати від Заходу такі системи ППО, завдяки яким ракетні та авіаційний удари з боку російського агресора стануть неможливими.

(Сподівається, що найближчим часом Україна зможе отримати сістемв ППО,- ред.), які точно зможуть зробити неможливими навіть ті авіаційні удари, які зараз наносяться (військами РФ) в безпосередній близькості до лінії фронту", - підкреслив Федір Веніславський.

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Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 7 червня зробив заяву, згідно з якою Збройні сили України не можуть перейти до контрнаступу через брак озброєнь. У російських військ значно більше зброї, а українська держава прагне зберегти життя своїх військових.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що армії України для переходу до контрнаступу потрібні сотні одиниць ракетних систем, артилерії, а також бойові літаки, танки і тисячі безпілотників. Також потрібно сформувати 6 бригад чисельністю 25 тисяч осіб.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Захід повинен постачати Києву більше зброї. Українські війська серйозно поступаються окупантам РФ в артилерії на Донбасі. Без постачань зброї в достатньому обсязі українським військам складно зупинити наступ загарбників, не кажучи вже про контрнаступальну операцію.

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