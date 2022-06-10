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У Росії зіштовхнулися з дефіцитом високоточних крилатих ракет - розвідка

10 червня 2022, 14:29

Росія спроможна воювати ще близько року.

Путин, крылатая ракета
У РФ закінчуються високоточні ракети / УНІАН

У Росії закінчуються високоточні ракети. Інтенсивність ракетних обстрілів знизилась. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Тепер рашисти все частіше використовують старі радянські ракети.

"Ми помітили, що Росія здійснює набагато менше ракетних обстрілів і використовує ракети Х-22. Це старі радянські ракети виробництва 1970-х років. Це свідчить про те, що в Росії закінчуються високоточні ракети", - заявив представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький.

Він додав, що це ще не означає кінець війни, бо нині російські економічні ресурси дозволять РФ воювати ще протягом року.

"Кремлівське керівництво можливо буде намагатися заморозити війну на певний період часу, щоб переконати Захід скасувати санкції, але потім продовжити агресію. Їхня мета – вся Україна і не тільки", – наголосив Скібіцький.

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Раніше політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявив, що Росія зараз дострілює той запас ракет, який вона накопичувала десятиліттями. А оперативно відновити їхню кількість країні-агресорці не вдасться – це було б занадто складним завданням навіть у мирний час, не те, що під час війни.

Армія Росії вже використовує навіть старі ракети, виготовлені у 1960-х роках, проте навіть їхня кількість уже підходить до критичної маси. За словами експерта, за рік Росія може виготовляти тільки приблизно 150 крилатих ракет "Калібр".

За даними Генерального штабу України від початку повномасштабного вторгнення в Україну, ЗСУ змогли знищити 125 крилатих ракет ворога.

Інші новини:

війна в Україні крилаті ракети російське вторгнення
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