Загроза ударів РФ по нових цілях: у РНБО попередили про 'посилення паніки'

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- Агресор не інформує про атаки заздалегідь
Країна-агресор РФ може в будь-який момент завдати масованого удару, при цьому Москва ніколи не інформує про атаки заздалегідь.
Про це заявили в Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО, коментуючи повідомлення в росЗМІ про те, що Кремль нібито готує потужні ракетні удари по українських кол-центрах (офісах).
У ЦПД наголошують, що подібні повідомлення є інструментом посилення паніки, а загроза ракетних ударів існує 24/7 з першого дня повномасштабного вторгнення.
"Агресор не інформує про атаки заздалегідь, а подібні повідомлення є інструментом посилення паніки серед населення", - йдеться в повідомленні.
Водночас у ЦПД нагадують українцям, що важливо щоразу не нехтувати сигналами повітряної тривоги та в разі небезпеки прямувати в укриття.
"Також просимо представників українських ресурсів, які підхопили цю новину, виважено підходити до поширення подібної інформації, адже це може несвідомо підігравати агресору в його кампанії страху", - підсумували в ЦПД.
Нагадаємо, близько 7:00 у п'ятницю, 20 грудня 2024 року, окупанти завдали удару по столиці України п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Пуски проводилися з Воронезької та Брянської областей.
"У результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито всі п'ять балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, які російські злочинці спрямували по Києву", - повідомили у ЗС ЗСУ.
Як повідомляв Главред, минулої ночі Київ був атакований дронами. Повітряна тривога в столиці вночі оголошувалася двічі. Силами і засобами ППО всі російські дрони, що загрожували Києву, були вчасно виявлені і знешкоджені на підступах до міста і території столиці.
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Що відомо про Центр протидії дезінформації
Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія.
Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.
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