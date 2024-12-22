РФ завдала підступного удару: на Київщині загорівся дах будинку - що відомо

Займання сталося на даху 25-поверхового житлової багатоповерхівки.

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На дах будинку на Київщині впали уламки БпЛА / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

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Росія запустила дрони по Україні

На Київщині працювало ППО

У житловому районі загорівся дах багатоповерхового будинку через падіння уламків

У ніч на 22 грудня Росія знову здійснила атаку на Україну.

Загарбники використали ударні безпілотники, запущені з різних напрямків, через що в декількох областях була оголошена повітряна тривога.

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На Київщині протиповітряна оборона успішно збивала ворожі цілі.

Однак внаслідок падіння уламків одного з дронів у житловому районі загорівся дах багатоповерхового будинку.

Як повідомив у Telegram начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, інцидент стався в одному з населених пунктів області. Займання сталося на даху 25-поверхового житлового будинку.

На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Екстрені служби оперативно евакуювали мешканців і ліквідували наслідки атаки. Пожежу вдалося повністю загасити.

Повітряні атаки РФ по Україні - що відомо

Як писав Главред, РФ в ніч на 21 грудня запустила по Україні 113 дронів і одну ракету С-400. Наслідки ударів страшні - окупанти вдарили двома КАБами по онкоцентру в Херсоні. Водночас у Харкові був "приліт" в багатоповерхівку, а у Запоріжжі пошкоджена 9-поверхівка.

Своєю чергою військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розкрив загрозу удару "Орешником" та розповів про несподіваний сценарій і ціль РФ. Експерт нагадав про те, що в якийсь період часу вильоти МіГ-31К були регулярними і постійними.

Також стало відомо, що Польща готова збивати російські ракети. Однак у Міноборони зазначили, що це станеться за однієї важливої умови.

Як поводитись у випадку атаки дрона-камікадзе Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів. Знайдіть укриття та перечекайте атаку. Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки, радить Запорізька обласна державна адміністрація.

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