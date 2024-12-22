РФ завдала підступного удару: на Київщині загорівся дах будинку - що відомо

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- Росія запустила дрони по Україні
- На Київщині працювало ППО
- У житловому районі загорівся дах багатоповерхового будинку через падіння уламків
У ніч на 22 грудня Росія знову здійснила атаку на Україну.
Загарбники використали ударні безпілотники, запущені з різних напрямків, через що в декількох областях була оголошена повітряна тривога.
На Київщині протиповітряна оборона успішно збивала ворожі цілі.
Однак внаслідок падіння уламків одного з дронів у житловому районі загорівся дах багатоповерхового будинку.
Як повідомив у Telegram начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, інцидент стався в одному з населених пунктів області. Займання сталося на даху 25-поверхового житлового будинку.
На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Екстрені служби оперативно евакуювали мешканців і ліквідували наслідки атаки. Пожежу вдалося повністю загасити.
Повітряні атаки РФ по Україні - що відомо
Як писав Главред, РФ в ніч на 21 грудня запустила по Україні 113 дронів і одну ракету С-400. Наслідки ударів страшні - окупанти вдарили двома КАБами по онкоцентру в Херсоні. Водночас у Харкові був "приліт" в багатоповерхівку, а у Запоріжжі пошкоджена 9-поверхівка.
Своєю чергою військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розкрив загрозу удару "Орешником" та розповів про несподіваний сценарій і ціль РФ. Експерт нагадав про те, що в якийсь період часу вильоти МіГ-31К були регулярними і постійними.
Також стало відомо, що Польща готова збивати російські ракети. Однак у Міноборони зазначили, що це станеться за однієї важливої умови.
Як поводитись у випадку атаки дрона-камікадзе
- Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.
- Знайдіть укриття та перечекайте атаку.
- Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки, радить Запорізька обласна державна адміністрація.
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