Російські бомбардувальники Ту-95 випустили ракети по Україні: що відомо

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Українців закликали пройти в укриття.

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У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95 / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/alarmukraine

Коротко:

У РФ злітали бомбардувальники Ту-95МС

Було здійснено пуск ракет

З вечора 12 листопада Україну атакують дрони

У ніч на середу, 13 листопада, у країні-агресорі Росії було зафіксовано зліт до шести літаків-бомбардувальників Ту-95МС з Оленегорська. Уже вранці стало відомо, що було здійснено пуск ракет. Крім того, з вечора 12 листопада Україну атакують ворожі дрони.

"Зафіксовано зліт до 6 бортів Ту-95МС з Оленегорська. Орієнтовно в районі пускових рубежів очікуються о 5:00", - повідомили о 03:21 у Повітряних силах.

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За даними моніторингових каналів, окупанти, ймовірно, виконали пуск крилатих ракет повітряного базування з району Каспійського моря.

"Чи був пуск виконаний фактично, чи це імітація дізнаємося через годину, близько 08:00", - пише monitor.

О 06:36 у Києві та області було оголошено повітряну тривогу.

У цілому, по всій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через комбіновану атаку ракет і дронів:

Так виглядає карта тривог станом на 06:51 / t.me/alarmukraine

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ о 06:41 у Telegram, група дронів рухається курсом на Київ через Бровари.

О 06:48 у ПС ЗСУ повідомили про ракету на Чернігівщині, яка рухається курсом на Київщину.

Ракетні удари РФ по Україні

11 листопада окупанти підняли в небо вісім бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пізніше стало відомо про 13 бортів. Було зафіксовано пуск крилатих ракет. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Пізніше виявилося, що пуски були імітаційними.

Військовий експерт і головний редактор Defense Express Олег Катков заявив, що "атака 11 листопада була репетицією". На його думку, нового удару можна очікувати ближче до зимових холодів. Не виключено, що окупанти накопичують ракети для удару по енергетичній інфраструктурі.

Раніше Главред писав, що військовий експерт і колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов вважає, що після останніх атак дронів на Київ є ймовірність, що Росія може готуватися до масштабного комбінованого удару по столиці та інших містах України.

Останній масований ракетно-дроновий удар РФ завдала вранці 26 серпня. Унаслідок обстрілів постраждали 15 областей України. Сили ППО збили 102 ракети і 99 дронів. Загалом окупанти застосували 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет і 109 ударних БпЛА.

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