Арестович назвав новий напрямок, де окупанти зосереджують сили

Арестович / Reuters, скріншот

Російські окупанти зосереджують свої зусилля на напрямку Гуляйполя в Запорізькій області.

Як заявив на брифінгу радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, там протягом тижня окупанти просунулися більш ніж на 10 км.

"Але оскільки українські захисники зосередили там свої резерви, темпи просування ворога істотно сповільнилися. Наші війська завдають суттєвих ударів по місцях зосередження особового складу і техніки, пунктам управління і складам з боєприпасами", - зазначив Арестович на брифінгу.

Крім того, добу тому в Херсонській області українські війська знищили передовий, 49-й командний пункт армії РФ. Загинули два генерали, важкопоранений ще один. Також були поранені старші офіцери ворожих військ.

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Війна Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін рано вранці 24 лютого оголосив про військове вторгнення на територію України. Російські окупанти не змогли вирішити свої завдання, після чого переключилися на захоплення всіх районів Донбасу. Щоб, схоже, створити видимість "перемоги" в очах росіян.

Радник глави ОП Олексій Арестович раніше заявив, що перша фаза наступу Росії на Донбас вже почалася. Другу фазу вони спробують почати тоді, коли прибуде підкріплення. Атаки йдуть з північного і південного напрямків.

Британська розвідка інформувала, що на Донбасі очікується посилення військових дій. Загострення може відбутися в найближчі 2-3 тижні. За інформацією британців, росіяни спробують просунутися в Краматорську, а також будуть вести бої за південь в Херсоні та Миколаєві.

Журналіст Сергій Гармаш вважає, що якщо Україна здобуде перемогу над Росією на Донбасі, сили української оборони повинні гнати окупантів до самої російської території. Поки Російська держава існує у своїй імперській формі, спокою Україні не буде.

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