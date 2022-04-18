Холодноярівці визволили Гусарівку під Харковом: загарбники втратили "Тор", танки і машини постачання

ЗСУ звільнили ще один населений пункт під Харковом / Фото: Anatolii Stepanov

У Харківській області тривають запеклі бої з російськими окупантами. ЗСУ вдалося звільнити село Гусарівка.

93-тя ОМБр Холодний Яр показали наслідки боїв з окупантами.

У бою за Гусарівку наші герої здобули перемогу і завдали ворогові чергові втрати.

Судячи з опублікованих знімків, наші захисники крім росіян знищили ворожі "Тор", танки і автомобілі постачання.

Фото: Anatolii Stepanov

Фото: Anatolii Stepanov

Нагадаємо захисники українського неба протягом 17 квітня вразили чотири ворожі цілі. Російські окупанти втратили літак типу "Су", три вертольоти (два Мі-24 і один Ка-52) і безпілотник "Орлан-10".

Також українські захисники у 16-й раз розгромили позиції російських військових у Чорнобаївці Херсонської області. Незважаючи на низьку хмарність і щільний дощ ЗСУ вдалося завдати точного удару і знищити оновлені склади з ракетними боєприпасами окупантів.

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