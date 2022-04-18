Холодноярівці визволили Гусарівку під Харковом: загарбники втратили "Тор", танки і машини постачання

ЗСУ продовжують очищати українську землю від російської навали.
У Харківській області тривають запеклі бої з російськими окупантами. ЗСУ вдалося звільнити село Гусарівка.
93-тя ОМБр Холодний Яр показали наслідки боїв з окупантами.
У бою за Гусарівку наші герої здобули перемогу і завдали ворогові чергові втрати.
Судячи з опублікованих знімків, наші захисники крім росіян знищили ворожі "Тор", танки і автомобілі постачання.
Нагадаємо захисники українського неба протягом 17 квітня вразили чотири ворожі цілі. Російські окупанти втратили літак типу "Су", три вертольоти (два Мі-24 і один Ка-52) і безпілотник "Орлан-10".
Також українські захисники у 16-й раз розгромили позиції російських військових у Чорнобаївці Херсонської області. Незважаючи на низьку хмарність і щільний дощ ЗСУ вдалося завдати точного удару і знищити оновлені склади з ракетними боєприпасами окупантів.
Читайте також:
- Російському угрупованню під Ізюмом готують "котел" - Арестович
- Під палубою був потужний вибух: в мережі з'явилися можливі фото крейсера Москва після атаки ракет
- Українські захисники знищили розвідгрупу військ РФ і вразили понад 100 цілей окупантів