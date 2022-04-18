У Харкові орки знищили гуманітарну кухню, є постраждалі - CNN

У Харкові окупанти ракетою знищили гуманітарну кухню / фото CNN

Українська благодійна кухня, яка пов'язана з відомим шеф-кухарем Хосе Андресом, знищена російською ракетою у місті Харкові. Також постраждали працівники кухні, повідомляє видання CNN.

За словами генерального директора некомерційної кухні Нейта Мука, в результаті вибуху постраждали четверо співробітників.

Він додав, що постраждалий персонал відчуває себе добре, а команда ресторану переміщує всі продукти харчування і неушкоджене обладнання в інше місце.

Заснована Андресом в 2010 році організація WCK, яка зосереджується на забезпеченні харчуванням в зонах стихійних лих і бойових дій, поставляє їжу українцям з початку конфлікту, маючи підрозділи в приблизно 30 містах по всій країні.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що схвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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