У битві за Харків РФ на межі поразки: ворог йде на Донбас, але там на нього очікують ЗСУ - Синьогубів

Окупанти Росії обстріляли Харків / Фото Reuters

Росія вже зрозуміла, що битву за місто Харків фактично програно. Окупанти зіткнуться з серйозними складнощами під час атаки на позиції ЗСУ. Росіянам залишається тільки перекидати свої війська через Куп'янськ та Ізюм, переправляючи їх на Донецьку і Луганську область. Однак українська армія навіть там утримує свої позиції. Йдуть сильні бої, противник втрачає живу силу і військову техніку. Про це заявив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У ефірі всеукраїнського марафону UA Разом він розповів про те, що ворожим військам не вдасться захопити Харків. У ворожих підрозділів залишається напрямок через Куп'янськ та Ізюм для переправлення своїх військових на Донбас і посилення своєї присутності в цій стороні.

читайте такожЦентр Харкова обстріляли окупанти: багато загиблих і поранених"Ворог зрозумів, що битву за Харків фактично вже програв. Йому буде вкрай важко атакувати наші позиції ЗСУ, які наразі ми тримаємо. У нього залишається один напрямок - через Куп'янськ, через Ізюм, щоб перенаправляти свої війська на Луганську і Донецьку область, збільшувати свою військову присутність в тому напрямку", - сказав чиновник.

Втім, за його словами, ЗСУ утримують свої позиції в напрямку Донбасу. Там йдуть серйозні бойові зіткнення, в результаті яких ворожі війська несуть втрати живої сили і техніки.

"Однак наші Збройні сили також там свої позиції тримають, ведуть запеклі бої, і ворог там дійсно щодня втрачає велику кількість живої сили, літаків і броньованої техніки, вчора було збито літак на Балаклійському напрямку", - підкреслив Олег Синегубов.

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Плани Росії щодо захоплення Харкова

Президент Володимир Зеленський заявляв про те, що РФ концентрує серйозну кількість військ і військової техніки в напрямку Донбасу та Харкова. Втім, у Києві знають про наміри росіян. Для того, щоб зупинити Росію, потрібно посилювати санкції.

У Міноборони заявляли, що російські загарбники намагаються посилити свої резерви і організувати наступ на Донбас з метою окупації всіх районів Донецької та Луганської областей. Також вони можуть спробувати взяти під контроль і Харків. Однак у ворога немає для цього ресурсів.

Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що російські окупанти планують просунутися в напрямку Харкова. Західним партнерам України слід надати серйозну підтримку для того, щоб ЗСУ змогли зупинити окупантів.

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