На Одесчине вибухнув будинок: є жертви

Вибух ніби стався через розгерметизацію газового балона.
У селі Кароліно-Бугаз Одеської області спалахнув потужний вибух у приватному будинку. В результаті загинула людина.
Як повідомляє ДСНС регіону в середу, 29 грудня, помер 80-річний чоловік.
Будівля була прибудована до двоповерхового житлового будинку. Через вибух там розбилися вікна та двері, а навіть частково пошкодилася капітальна стіна.
Ліквідували наслідки вибуху більше 15 рятувальників.
Нагадаємо, напередодні в місті Чортків Тернопільської області загорівся склад на території хлібокомбінату. Пожежа досяг таких масштабів, що для його гасіння залучили пожежний потяг.
Також раніше у Львові прогримів вибух у житловому будинку. Після цього в приміщенні спалахнула пожежа. Постраждали три людини-їх з опіками середнього ступеня тяжкості госпіталізували в лікарню.
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