На Одесчине вибухнув будинок: є жертви

Вибух у приватному будинку / ДСНС

У селі Кароліно-Бугаз Одеської області спалахнув потужний вибух у приватному будинку. В результаті загинула людина.

Як повідомляє ДСНС регіону в середу, 29 грудня, помер 80-річний чоловік.

Будівля була прибудована до двоповерхового житлового будинку. Через вибух там розбилися вікна та двері, а навіть частково пошкодилася капітальна стіна.

Ліквідували наслідки вибуху більше 15 рятувальників.

Нагадаємо, напередодні в місті Чортків Тернопільської області загорівся склад на території хлібокомбінату. Пожежа досяг таких масштабів, що для його гасіння залучили пожежний потяг.

Також раніше у Львові прогримів вибух у житловому будинку. Після цього в приміщенні спалахнула пожежа. Постраждали три людини-їх з опіками середнього ступеня тяжкості госпіталізували в лікарню.

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