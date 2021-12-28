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Страшна пожежа під Тернополем: горить склад хлібокомбінату

28 грудня 2021, 21:41

Вогонь охопив 1300 квадратних метрів.

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Горить 1300 кв. м. / ДСНС

Увечері у вівторок, 28 грудня, в місті Чортків Тернопільської області загорівся склад на території хлібокомбінату. Пожежа досягла таких масштабів, що для його гасіння залучили пожежний потяг.

Як йдеться в Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), вогонь спалахнув близько 19:25.

Зазначається, що загорівся дах будівлі площею близько 1,3 тисячі квадратних метрів.

Пожежа сталася в будівлі поблизу зі складом паливно-мастильних матеріалів (ПММ) залізничного депо.

Тому рятувальники зосередили основні сили на боротьбу з вогнем, щоб виключити можливість його перекидання на місце зберігання ПММ.

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Всього в гасінні задіяні 35 осіб і 8 одиниць спецтехніки.

Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, у Сумській області родині погорільців небайдужі допомогли зібрати гроші на новий будинок. Їх попереднє житло знищила пожежа, після чого 14 дітей і 9 дорослих опинилися на вулиці.

Також раніше у Львові прогримів вибух у житловому будинку. Після цього в приміщенні спалахнула пожежа. Постраждали три людини-їх з опіками середнього ступеня тяжкості госпіталізували в лікарню.

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