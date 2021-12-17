Задихнулися димом уві сні: у Львові трагічно загинула молода закохана пара

У Львові через пожежу загинула молода закохана пара / Колаж Главред

У Львові в квартирі новобудови загинула закохана пара. 27-річний хлопець і 28-річна дівчина задихнулися від диму уві сні і померли, не приходячи до тями.

Дим і запах горілого, який ішов з помешкання, помітили сусіди. Вони й викликали рятувальників. Коли ті приїхали на виклик, їм довелося ламати двері з допомогою бензоріза і лома, повідомляє пресслужба ДСНС у Львівській області.

"Біля вхідних дверей в коридорі виявили двох осіб: жінку, 1993 року народження та чоловіка, 1994 року народження. Рятувальники винесли потерпілих, які були без свідомості, на свіже повітря та разом із працівниками поліції допомагали медикам проводити реанімацій заходи. Однак врятувати людей не вдалось", – йдеться у повідомленні.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій зазначають, що у квартирі не було відкритого горіння – там лише тлів диван, що і спричинило сильне задимлення.

Квартиру, де сталася трагедія, закохані орендували уже рік, повідомляє ТСН. 27-річний В’ячеслав працював у ІТ-компанії, а його 28-річна дівчина Дана займалася перманентним макіяжем. За словами друга покійного хлопця, В’ячеслав був дуже доброю людиною і планував одружитися із коханою.

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Причини трагедії

Як розповідає друг покійного, за попередньою версією диван міг почати тліти через несправну розетку. Проте сам він у таку версію не вірить – каже, що раніше теж жив у цій квартирі, і з розетками усе було в порядку.

Пара не курила цигарок, проте після трагедії біля дивану виявили кальян. Проте підозра падає не лише на нього. Як зазначили у компанії, що обслуговує будинок, могло статися закорочення у портативній колонці, яка чомусь була на дивані.

При цьому зазначається, що у новобудові не спрацювали датчики пожежної безпеки, які є на кожному поверсі. Мешканці будинку тепер вимагатимуть, щоб керуюча компанія їх негайно перевірила. При цьому очільник керуючої компанії будинку наголошує, що датчики не спрацювали, тому що задимлення на поверсі не було.

Раніше повідомлялося, що у Львові прогримів вибух в житловому будинку. Після цього в приміщенні спалахнула пожежа. Постраждали троє людей – їх з опіками середнього ступеня тяжкості госпіталізували в лікарню.

Також на Хмельниччині пожежа забрала життя чотирьох дітей. Дитяча кімната у сільському будинку опалювалася за допомогою грубки. Батьки спали в сусідній кімнаті, але в один момент глава сімейства прокинувся від запаху диму. Батько і мати кинулися рятувати дітей, у кімнаті яких спалахнула пожежа, але ті вже не подавали ознак життя.

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