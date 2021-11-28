Вибух будинку в Новій Одесі: під завалами знайшли ще одного загиблого

Вибух будинку в Новій Одесі: під завалами знайшли тіло ще одного загиблого / Фото t.me/dsns_telegram

З-під завалу на місці вибуху в будинку в Новій Одесі рятувальники витягли тіло ще одного загиблого. Постраждали три людини.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що один з постраждалих з переломом передпліччя був госпіталізований, двоє знаходяться в шоковому стані, після обстеження вони від госпіталізації відмовилися.

Також уточнюється, що з будинку проведено евакуацію 54 осіб.

"На цей час підрозділами ДСНС із залученням важкої інженерної техніки (2 крани) тривають роботи з демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку та пошуку можливих 2 заблокованих осіб із залученням кінологічної групи", - додали у відомстві.

Вибух у Новій Одесі

У суботу, 27 листопада, о 09:20 в місті Нова Одеса у п'ятиповерховому житловому будинку стався вибух побутового газу на останньому поверсі. За інформацією рятувальників, зруйновано дві квартири на четвертому і дві квартири на п'ятому поверхах.

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Увечері 27 листопада на місці вибуху рятувальники деблокували тіло жінки з квартири. Медики констатували її смерть.

Крім того, помер раніше евакуйований з сусіднього під'їзду чоловік, повідомила пресслужба Миколаївської ОГА. "За попередніми даними, одна людина загинула (літній чоловік, якого евакуювали з сусіднього під'їзду). Ймовірна причина - зупинка серця на тлі серцево-судинної недостатності", - йдеться у повідомленні.