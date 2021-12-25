На Львівщині потужний вибух розніс приватний будинок: багато постраждалих, серед них - дитина

У частому будинку стався вибух / lv.dsns.gov.ua

У суботу, 25 грудня, в результаті вибуху в приватному будинку під Львівської області госпіталізовано п'ятеро людей, у тому числі 11-річна дитина.

"На місці проводився медогляд потерпілих співробітниками швидкої допомоги, після чого людей госпіталізували в медустанову", - розповіли у прес-службі Головного управління ДСНС у Львівській області.

Вибух стався в приватному одноповерховому будинку селі Ниновичі Червоноградського району Львівської області близько 12 години дня.

В результаті вибуху постраждали п'ятеро людей, будинок зруйнований повністю.

/ lv.dsns.gov.ua

За попередніми даними вибухнула газоповітряна суміш.

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/ lv.dsns.gov.ua

Нагадаємо, у Львові в квартирі новобудови загинула закохана пара. 27-річний хлопець і 28-річна дівчина задихнулися від диму уві сні і померли, не приходячи до тями.

Раніше повідомлялося, що у Львові прогримів вибух у житловому будинку. Після цього в приміщенні спалахнула пожежа. Постраждали три людини-їх з опіками середнього ступеня тяжкості госпіталізували в лікарню.

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