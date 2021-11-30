Вранці в Києві пролунав вибух - невідомі підірвали банкомат і вкрали гроші

Інцидент стався на вулиці Євгена Харченка. У Києві проводиться спеціальна поліцейська операція. Скільки грошей викрадено - не уточнюється.
Вранці у вівторок, 30 листопада, в Дарницькому районі Києва невідомі підірвали банкомат і викрали гроші.
Інцидент стався на вулиці Євгена Харченка, 27, повідомили в пресслужбі столичної поліції.
Зазначається, що копам надійшло повідомлення про пошкодження банкомату в мікрорайоні Бортничі.
"За попередньою інформацією встановлено, що двоє невідомих підірвали банкомат, викрали звідти касети з грошима і зникли. Зусилля правоохоронців спрямовані на те, щоби встановити особи зловмисників і затримати їх", – зазначили в поліції.
У Києві проводиться спеціальна поліцейська операція.
Порушено кримінальне провадження за ч.5 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як повідомляв Главред, раніше в Києві на Троєщині прогримів вибух. Місцеві жителі почули гучний хлопок. Пізніше з'ясувалося, що невідомі хотіли підірвати банкомат на проспекті Володимира Маяковського, 26.
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