14 дітей опинилися на вулиці після пожежі: багатодітній родині зібрали гроші на нове житло

Родині погорільців з 14 дітьми зібрали гроші на нове житло / Скрін з відео

На Сумщині родині погорільців небайдужі допомогли зібрати гроші на новий будинок. Їхнє попереднє житло знищила пожежа, після чого 14 дітей і 9 дорослих опинилися на вулиці.

Родина із села Коровинці припускає, що пожежа сталася через нову люстру – через неї могло закоротити електромережу, повідомляє ТСН.

Вогонь знищив будинок повністю – разом із речами, грошима та документами. Дивом ніхто не постраждав.

"Жах був, вибігали, малих виносили на город. Там скло летіло, і шифер вилітав, там жахливо було", – згадує день пожежі одна із доньок.

Після пожежі погорільців розмістили у сільській амбулаторії. Небайдужі люди приносили їм одяг і речі першої необхідності. Тоді ж і почали збирати гроші на нове житло.

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читайте такожЗгоріли 10 автомобілів "швидкої": на Донеччині сталася пожежа у медзакладі360 тисяч гривень пожертвували родині дві місцеві агрофірми, ще понад 60 тисяч переказали незнайомі, але небайдужі люди. Тепер багатодітна родина потрохи освоюється у новому помешканні площею 120 квадратних метрів.

А от подарованого одягу та іграшок від небайдужих у родини стільки, що дві кімнати ними забиті аж до стелі. Подарунки їм приносили і школярі, і рятувальники, і військові.

"У 27-ій артилерійській бригаді купили мені електром’ясорубку, про яку я навіть не мріяла", – каже багатодітна мама Анна Буханець.

Ті речі, які будуть зайвими, родина збирається віддати іншим, хто також потрапив у біду.

Нагадаємо, у Львові в квартирі новобудови загинула закохана пара. 27-річний хлопець і 28-річна дівчина задихнулися від диму уві сні і померли, не приходячи до тями.

Раніше повідомлялося, що у Львові прогримів вибух в житловому будинку. Після цього в приміщенні спалахнула пожежа. Постраждали троє людей – їх з опіками середнього ступеня тяжкості госпіталізували в лікарню.

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