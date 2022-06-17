"На міну наїхав, ногу відірвало": окупант розповів батькові моторошні реалії війни в Україні

Окупанти / Reuters і Facebook

Українські спецслужби оприлюднили чергову перехоплену телефонну розмову окупантів. Цього разу один із загарбників розповів батькові, як намагається уникнути участі в бойових діях.

Як повідомляє ГУР МО України, військовий РФ Азіз у перехопленій розмові розповідає батькові, як йому та іншим окупантам не дають забратися з території України.

За його словами, перебуває він в тимчасово окупованому Ізюмі.

Нещодавно влаштувався на "теплу" посаду - водій Камаза: "Краще на КамАЗі тут, ніж там в окопах сидіти".

На питання про терміни повернення пояснює, що їм сказали - ніхто додому найближчим часом не поїде.

"Там командир збирав, типу взагалі на пів року! Приїжджаємо, два тижні відпочиваємо і знову на півроку відбуваємо. Відмовне писав, у відмову йшов зі списку прибрали. 36 осіб поїхало, мене залишили - зі списку викинули. 6 "відмовників". А решта "трьохсоті". Один важкий. Там ніхто не знає про нього. На міну наїхав, ногу відірвало", - розповідає окупант.

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Як повідомляв Главред, батько одного із захисників Маріуполя пішов на фронт і обороняє Луганську область від російських окупантів. Він відправився на війну після того, як дізнався, що війська Росії знищують місто.

В одній із сімей на Волині всі чоловіки пішли на війну. П'ятеро чоловіків пішли захищати Україну ще 24 лютого - у день вторгнення російських військ. Жінки слізно просили залишитися хоча б одного з них вдома, але вони сказали, що повинні бути на фронті.

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