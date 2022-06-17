Чотири області України окупанти можуть посилено атакувати авіацією – військовий аналітик/ УНІАН

Зростає ризик активнішого застосування авіації окупантами проти України. Російські загарбники можуть завдати чергові авіаудари по північно-західних областях.

Про це сказав військовий аналітик, полковник Сергій Грабський, пише РБК Україна. Він зазначає, що російська авіація може підніматися у повітря з території Білорусі.

За словами Грабського, у Білорусі поблизу кордону з Україною розташовують системи протиповітряної оборони С-300. Такі системи можуть застосовуватися для того, щоб "прикрити" російську авіацію, яка вилітатиме бомбардувати українські території.

"Вони можуть створити протиповітряний захист для тієї авіації, яка потенційно буде завдавати ударів з Білорусі, заходячи в простір України", – каже військовий аналітик.

Він зазначає, що авіаційні удари, швидше за все, можуть завдавати по українській залізниці в районі Ковель-Сарни-Коростень.

"Тобто зростає ризик повітряних ударів по Волинській, Рівненській та Житомирській областях, можливо, і по Львівській області", – зазначив Грабський.

Раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що російські окупанти останнім часом значно посилили використання авіації у війні проти України. Вони виконують не менше 160 літако-вильотів на добу. Проте, за його словами, у росіян у боєздатному стані лишилася лише третина їхньої авіації.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що Росія побоюється нищівних ударів по своїй авіації з боку ЗСУ, тому її бойові літаки вже більше 2 місяців не залітають до районів, які контролює Київ. Авіація ворога відтепер діє дистанційно.

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