"Полювання на окупантів триває!": українські десантники спалили російські "Урагани"

Українські десантники спалили Російські "урагани" / facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські десантники спалили Російські реактивні системи залпового вогню БМ-27"Ураган". Було знищено не менше двох одиниць ворожих РСЗВ.

"На фото зображені знищені артилеристами Десантно-штурмових військ, у взаємодії з артилерією Сухопутних військ ЗСУ, дві ворожі реактивні системи залпового вогню БМ-27"Ураган". Полювання на російських окупантів триває!", – повідомляє прес-центр Генерального штабу ЗСУ.

facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо бійці ЗСУ за добу, 14 червня, знищили 70 російських окупантів та 62 одиниці техніки ворога на півдні нашої держави. Українські воїни вдарили по скупченню сил противника.

Нагадаємо, як повідомили в Генштабі, ВСУ відбили наступ окупантів у кількох місцях на трьох напрямках фронту – Слов'янському, Бахмутському та Новопавлівському. У той же час зараз йдуть бої поблизу Краснопілля, в Сєвєродонецьку та Тошківці. Також ворог веде штурм в районі Врубівки.

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