"Полювання на окупантів триває!": українські десантники спалили російські "Урагани"

У Генштабі показали кадри успішного удару по російській техніці.
Українські десантники спалили Російські реактивні системи залпового вогню БМ-27"Ураган". Було знищено не менше двох одиниць ворожих РСЗВ.
"На фото зображені знищені артилеристами Десантно-штурмових військ, у взаємодії з артилерією Сухопутних військ ЗСУ, дві ворожі реактивні системи залпового вогню БМ-27"Ураган". Полювання на російських окупантів триває!", – повідомляє прес-центр Генерального штабу ЗСУ.
Нагадаємо бійці ЗСУ за добу, 14 червня, знищили 70 російських окупантів та 62 одиниці техніки ворога на півдні нашої держави. Українські воїни вдарили по скупченню сил противника.
Нагадаємо, як повідомили в Генштабі, ВСУ відбили наступ окупантів у кількох місцях на трьох напрямках фронту – Слов'янському, Бахмутському та Новопавлівському. У той же час зараз йдуть бої поблизу Краснопілля, в Сєвєродонецьку та Тошківці. Також ворог веде штурм в районі Врубівки.
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