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"Громадяни Чеченської Республіки!": окупанти обстрілювали українців листівками для чеченців

17 червня 2022, 13:19

Пропагандистські листівки були всередині ворожих снарядів.

Окупанти обстрілювали українців листівками для чеченців/ скрін з відео

Російські загарбники обстрілювали Чернігівську область снарядами, всередині яких були пропагандистські листівки, які призначені для жителів Чечні.

Про це повідомив перший заступник очільника МВС Євгеній Єнін у Telegram. Він показав 122-мм снаряд від системи "Град", який був виготовлений ще за часів Радянського Союзу, і під час війни РФ проти України впав на території Чернігівщини під час ворожого обстрілу.

"У середині він ніс пропагандистську отруту. Що цікаво, ці пропагандистські листівки призначені мешканцям Чеченської республіки. Чи переплутали, чи просто не заморочуються. Але ці листівки висипались на голови українців", – зазначив Єнін.

Листівки починаються словами "Громадяни Чеченської Республіки!", а далі текст рясніє фразами "вас намагаються змусити захищати чужі вам інтереси", "вас намагаються втягнути у збройне протистояння з федеральними військами" тощо.

Нагадаємо, українські військові підбили двома ракетами "Гарпун" ворожий буксир "Василь Бех". У нього влучили якраз тоді, коли він транспортував на тимчасово окупований острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад російських військ. За попередніми даними, 70% окупантів на борту були ліквідовані.

Раніше повідомлялося, що вранці 17 червня окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Близько 7:00 ракети влучили в житловий квартал одного зі спальних районів міста. Двоє людей загинули, 20 – поранено.

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