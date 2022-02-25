Російські війська атакували аеродром у Миргороді

Очевидці пишуть, що жертв немає.
Окупанти з Росії атакували військовий аеродром у Миргороді. Увечері 25 лютого було нанесено кілька точкових ударів з повітря.
Також в мережі з'явилися підтверджуючі це кадри.
Очевидці пишуть, що жертв немає.
Офіційно дану інформацію поки не підтвердили.
Напомним, в пятницу, 25 февраля, у Чернігові 2 снаряди влучили в будівлю СБУ. Воно запалилося.
Також постріли були чутні в Одесі - у центрі та районі порту. Крім цього, були чутні крики.
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Автор: Уляна Поліщук