Російські війська атакували аеродром у Миргороді

Окупанти з Росії атакували військовий аеродром у Миргороді. Увечері 25 лютого було нанесено кілька точкових ударів з повітря.

Також в мережі з'явилися підтверджуючі це кадри.

Очевидці пишуть, що жертв немає.

Офіційно дану інформацію поки не підтвердили.

Напомним, в пятницу, 25 февраля, у Чернігові 2 снаряди влучили в будівлю СБУ. Воно запалилося.

Також постріли були чутні в Одесі - у центрі та районі порту. Крім цього, були чутні крики.

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