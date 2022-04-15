Україна отримає шанс викинути Росію з Криму з Донбасом, але за однієї умови - політолог

Україна отримає можливість для повернення Криму та Донбасу, якщо Київ отримає всі види потрібного озброєння - Піонтковський / Макс Левін

Військові експерти дотримуються точки зору, згідно з якою якщо Україна отримає всі види потрібного наступального озброєння, то в країни з'явиться можливість вибити Росію з окупованих Криму і Донбасу. Спроба наступу російських військ на Донецьку і Луганську області може завершитися величезними втратами для росіян і призвести до нової лінії позиційної боротьби в регіоні. Про це заявив політичний експерт Андрій Піонтковський.

У ефірі телеканалу Україна 24 він сказав про те, що у Києва може з'явитися шанс на повернення захоплених Криму і Донбасу у тому випадку, якщо держава отримає потрібний пакет наступальних озброєнь. Україна тоді може перемогти, але ситуація з отриманням такої зброї під питанням.

читайте такожПоразка Росії на Донбасі і повалення Путіна до 9 травня: політолог назвав сценарій війни в Кремлі"Ось загальна думка така у військових експертів. Якщо ті постачання озброєння, на які як би отримано вже політичне добро із Заходу, всього того аспекту, яке я перерахував, будуть реалізовані. То ось та перемога України, цілком реальна перемога, викинути російську армію з Донбасу, а потім з Криму, вона буде реальна. Але це під питанням", - вважає Піонтковський.

Що стосується Донбасу, на його думку, Росія під час наступу понесе величезні втрати через розібраність своїх військ. За підсумком бойових зіткнення може з'явитися нова лінія позиційної боротьби у Донецькій і Луганській областях.

"А ось ця, мені здається, ось ця спроба наступу вона закінчиться величезними втратами в особистій силі для російських військовослужбовців, тому що зібрані частини з одного боку, ось пошарпана частина, яка виводилася з-під Києва, з іншої ненавченої (частини) люди без досвіду взаємодії. Але скінчиться такою позиційною якоюсь, новою лінією позиційної боротьби на тому ж Донбасі", - підкреслив Андрій Піонтковський.

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Наступ Росії на Донбас

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що Росія ставить перед собою завдання оточення ЗСУ на Донбасі. На його думку, українським захисникам вдасться відбити ворожу атаку. Однак для цього потрібно отримати ракетні системи залпового вогню з посиленим радіусом дальньої дії та іншу наступальну зброю.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Росія пішла війною на Україну з метою знищення української нації. Як розповів гарант, наразі мета країни-агресора – оточення 44-тисячного угруповання ЗСУ на Донбасі. Росіяни в повномасштабній битві спробують окупувати всі райони регіону.

Журналісти Wall Street Journal пишуть, що адміністрація Байдена значно розширить перелік інформації про військові плани Росії, які передаються Україні. Поряд з новим пакетом більш важких озброєнь Київ повинен отримати відомості про російські військові об'єкти в окупованих Криму та на Донбасі з метою нанесення по них ударів.

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