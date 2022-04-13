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"Битва буде важкою": Єрмак закликав жителів евакуюватися з Донбасу

13 квітня 2022, 18:40

Українці з Донбасу повинні виїхати в більш безпечні регіони, підкреслив Андрій Єрмак.

Евакуація, війна Ірпінь
Місцевих жителів закликали евакуюватися з Донбасу / Фото Reuters

У зв'язку з очікуваними важкими боями з російськими окупантами всі жителі Донецької та Луганської областей повинні евакуюватися.

Про це глава Офісу президента Андрій Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.

"Людям з Луганської та Донецької областей сьогодні дійсно потрібно евакуюватися", - підкреслив Єрмак.

Він підтримав заклик глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, щоб українці сідали в автобуси для евакуації і їхали в більш безпечні регіони.

"Потрібно чітко розуміти, що Росія накопичує сили і стріляє по житлових кварталах. Там готові вбивати мирних людей просто так, використовувати їх як живий щит", - додав Єрмак.

"Битва за Донецьку і Луганську області буде важкою, і мирні люди повинні виїхати туди, де можна перечекати загострення, вберегти дітей і полегшити роботу ЗСУ по ворогу. Не зволікайте, влада робить все для евакуації", - підкреслив Єрмак.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по шляхопроводу біля станції Бервенкове, Донецька залізниця. Йдеться про єдину залізничну колію зі Слов'янська, Краматорська та Лиману, яка контролюється українською державою. В результаті в Слов'янську і Краматорську залишилися три потяги, що відправлялися в евакуацію. Пасажирів змушені розміщувати на вокзалі.

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Андрій Єрмак новини Донбасу евакуаційні поїзди
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