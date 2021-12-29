У Дніпрі трамвай зійшов з рейок і на смерть збив жінку-пішохода

Загиблу затисло між вагоном трамвая і світлофором.
У Дніпрі на перехресті трамвай зійшов з рейок і збив жінку, яка стояла неподалік від дороги. Її затисло між трамваєм і світлофором.
Жінка через отримані травми загинула на місці, пише "Дніпро оперативний".
Трагедія сталася ввечері у вівторок, 28 грудня.
Люди, які зібралися на місці події, викликали швидку і поліцію. Проте медики, які приїхали на виклик, лише констатували смерть жінки.
Зазначається, що трамвай зійшов із рейок, здійснюючи поворот. Як пише видання "Відкритий", це сталося на перетині вулиці Пастера та проспекту Яворницького.
Варто зазначити, що у цей день у Дніпрі випала велика кількість снігу. Ситуація на дорогах до вечора погіршилися, тому що пішов дощ, який спричинив ожеледь. Про погіршення дорожньої обстановки повідомляла, зокрема, патрульна поліція Дніпропетровської області.
Нагадаємо, на Буковині чоловік збив 19-річну вагітну і кинув її помирати. Чоловік навіть не зупинився, щоб допомогти потерпілій, а зник з місця аварії.
Раніше повідомлялося, що на Одещині маршрутка з пасажирами вилетіла на зустрічну смугу та врізалася у BMW. На слизькій дорозі водій рейсового мікроавтобуса Mercedes, в якому перебували 11 пасажирів, не впорався з керуванням. Внаслідок аварії постраждали шестеро людей, зокрема і неповнолітній.
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