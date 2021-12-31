Під Києвом через ожеледицю розбилися десятки автомобілів

Десятки авто потрапили у ДТП на Бориспільській трасі, ще 4 авто зіткнулися на трасі "Київ – Одеса"; на фото: аварія біля Глевахи на Одеській трасі / Патрульна поліція Київщини

На Бориспільській трасі під Києвом кілька десятків автомобілів потрапили у ДТП через ожеледь.

Масова аварія сталася у п’ятницю, 31 грудня, повідомляє "Київ Оперативний".

Також видання оприлюднило відео масової автотрощі, яку зафільмував один із водіїв на свій автореєстратор.

"На перший погляд навіть не порахувати скільки автівок тут побилося зранку через надзвичайно слизьку дорогу. Реально скільки тут? 50 автівок?", – йдеться у підписі до відео.

В дорожньо-транспортну пригоду на цій же дорозі потрапив також автомобіль правоохоронців.

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Поки що невідомо, чи є постраждалі у цих аваріях. Проте у dtp.kiev.ua повідомляють, що в дорожньо-транспортних пригодах на Бориспільській трасі обійшлося без жертв.

Низка ДТП сталася і на трасі "Київ – Одеса". Як повідомляє dtp.kiev.ua, у районі селища міського типу Глеваха зіштовхнулися чотири легкові автомобілі, два із них сильно пошкоджені. Постраждалим допомагають на місці події медики швидкої допомоги. Зазначається, що для проїзду вільна тільки ліва смуга руху. При цьому на дорозі туман і обмежена видимість.

Про цю аварію повідомила і Патрульна поліція Київщини. Правоохоронці зазначили, що вона трапилася на 32 км автодороги Київ – Одеса.

"У зв’язку із ДТП рух транспортних засобів ускладнено у напрямку міста Київ. Обставини автопригоди встановлюють слідчі. Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути, враховуючи вказану інформацію", – наголосили у патрульній поліції.

Нагадаємо, у Дніпрі на перехресті трамвай зійшов з рейок і збив жінку, яка стояла неподалік від дороги. Її затисло між трамваєм і світлофором. Жінка через отримані травми загинула на місці.

Також на Харківщині у потрійній ДТП загинула 6-місячна дитина. Легковий автомобіль Toyota виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. Дитина у цей час їхала на задньому сидінні і була без автокрісла.

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