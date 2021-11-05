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"На Байрактарах не зупинимося": у Генштабі попередили окупантів про потужну відповідь на агресію

5 листопада 2021, 07:11

Збройні Сили України готові до застосування артилерії в разі необхідності, заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала.

Байрактар, Bayraktar, безпілотник, БПЛА
26 жовтня ЗСУ застосували турецький безпілотник Bayraktar на Донбасі / Reuters

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Шаптала заявив, що у разі загрози з боку Росії на Донбасі ЗСУ застосують всю наявну зброю, а не лише безпілотники Bayraktar.

"Ми не повинні зупинятися на "Байрактарах". Відповідь адекватну ми будемо давати з усього озброєння, яке у нас є. Зокрема і "Байрактари". Ми не зупиняємося на "Байрактарах", - сказав начальник Генштабу ЗСУ в ефірі політичного шоу Право на владу 4 листопада на каналі 1+1.

Шаптала також зазначив, що ЗСУ готові до застосування артилерії в разі необхідності.

"Якщо потрібно буде застосувати артилерію, то застосуємо артилерію та іншу зброю", - додав він.

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Застосування Україною БПЛА на Донбасі

Український волонтер Роман Донік 26 жовтня повідомив про те, що ЗСУ застосували безпілотник Bayraktar на Донбасі. Війська відповіли на дії російських гібридних військ "ДНР", які обстріляли позиції ООС у напрямку Гранітного. Було знищено ворожу гармату.

У штабі Операції Об'єднаних Сил підтвердили факт застосування безпілотного літального апарату Bayraktar на Донбасі. Українські військові заявили, що російські бойовики з гаубиць Д-30 обстріляли позиції ЗСУ в районі Гранітного. Поранення отримали двоє українських військових, один з них загинув. За наказом головнокомандувача військ Валерія Залужного в ситуації був задіяний безпілотник Bayraktar.

Франція та Німеччина зробили заяву про стурбованість подіями на Донбасі у зв'язку з посиленням інтенсивності бойових дій, а також використанням ЗСУ безпілотника Bayraktar. Вони закликали сторони конфлікту до стабілізації ситуації та сказали, що робота з врегулювання конфронтації в рамках нормандського формату триває.

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв сказав, що безпілотні літальні апарати Bayraktar розміщені не лише на Донбасі, але і в північних та південних регіонах країни. Україна готова застосовувати БПЛА в будь-який час доби і в бойових умовах.

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