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Bayraktar України на Донбасі і реакція Франції з ФРН: нардеп пояснив, чому ЗСУ завдали контрудару

31 жовтня 2021, 05:28

У "ЛДНР" немає озброєнь, які могли б протистояти турецьким безпілотникам Bayraktar, вважає Василь Мокан.

Байрактар
Росія прицільно обстрілює позиції ЗСУ на Донбасі - Україна не може не відповідати, - нардеп / Арміяінформ

Росія веде прицільний обстріл позицій українських військ на Донбасі. Україна набагато більше стурбована ситуацією, ніж Німеччина і Франція, тому застосування ЗСУ безпілотників Bayraktar є цілком справедливим. Контрудар став несподіванкою для незаконних збройних формувань, оскільки в них немає ППО, а Москва на офіційному рівні не може туди постачати такі системи. Про це заявив депутат від фракції Слуга народу Василь Мокан.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що Київ більше стурбований ситуацією на Донбасі, ніж Франція і Німеччина, оскільки російські гібридні війська ведуть прицільний обстріл позицій ЗСУ. І не відповідати на подібні обстріли українська держава не може.читайте такожBayraktar на Донбасі - це захист України: Зеленський попередив про нові контрудари ЗСУ

"Наша держава ще більше стурбована, ніж наші колеги - Франція і Німеччина, – оскільки країна-агресор, країна-окупант веде навіть не провокаційний, а прицільний обстріл українських позицій, і не відповідати на такі обстріли ми не можемо", - зазначив Мокан.

За його словами, наказ застосувати Bayraktar на Донбасі важливий не тільки з позиції удару по силах противника, але й з символічної точки зору, оскільки у бойовиків немає своїх систем протиповітряної оборони, а Росія формально не може постачати ППО в ОРДЛО.

"Тут є два важливих моменти. По-перше, я підтримую такий крок і такий наказ, тому що це дійсно було "холодним" душем для незаконних збройних формувань на території ОРДЛО. Він пов'язаний не стільки з тим, що це було для них несподіванкою... але й з тією точкою зору, що насправді в незаконних збройних формуваннях ОРДЛО немає зброї, яка могла б протистояти турецьким безпілотникам. У Росії є засоби протиповітряної зброї, які можуть цьому протистояти, але вони не мають права їх на територію ОРДЛО офіційно постачати", - сказав парламентарій.

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Також він додав, що Україна справедливо застосувала БПЛА Bayraktar, який є хорошим видом оборонного і розвідувального озброєння. Безпілотник було задіяно не тільки на Донбасі, але й на північних кордонах країни, коли фіксувалася концентрація військ на кордонах з республікою Білорусь.читайте такожУдар України на Донбасі і реакція Путіна: дипломат оцінив ймовірність військової операції РФ

"Україна цілком справедливо застосувала турецький безпілотник. Це дуже хороший вид навіть не наступального озброєння, а оборонного, розвідувального. "Байрактари" виконують і розвідувальну функцію, зокрема, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, у тому числі застосовувалися на північних кордонах, коли було накопичення військ на кордоні з Білоруссю", - підкреслив Василь Мокан.

Застосування Україною БПЛА на Донбасі

Український волонтер Роман Доник 26 жовтня повідомив про те, що ЗСУ застосували турецький безпілотник Bayraktar на Донбасі. Війська відповіли на дії російських гібридних військ "ДНР", які обстріляли позиції ООС у напрямку Гранітного. Була знищена ворожа гармата.

У штабі Операції об'єднаних сил підтвердили факт застосування безпілотного літального апарату Bayraktar на Донбасі. Українські військові заявили, що російські бойовики з гаубиць Д-30 обстріляли позиції ЗСУ в районі Гранітного. Поранення отримали два українських військових, один з них загинув. За наказом головнокомандувача військ Валерія Залужного в ситуації було задіяно безпілотник Bayraktar.

Франція і Німеччина зробили заяву про стурбованість подіями на Донбасі у зв'язку з посиленням інтенсивності бойових дій, а також використанням ЗСУ безпілотника Bayraktar. Вони закликали сторони конфлікту до стабілізації ситуації і сказали, що робота з врегулювання конфронтації в рамках нормандського формату триває.

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв сказав, що безпілотні літальні апарати Bayraktar розміщені не тільки на Донбасі, але й в північних і південних регіонах країни. Україна готова застосовувати БПЛА в будь-який час доби і в бойових умовах.

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