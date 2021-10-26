Вперше в історії: Україна застосувала турецький Bayraktar в бою і зупинила обстріл Гранітного

Bayraktar зупинив обстріл Гранітного/ Державний НДІ випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки

Українські військові вперше застосували безпілотник Bayraktar. Зброя була направлена в бік окупували райони Донбасу бойовиків і російських військ.

Наказ підняти турецький бойовий дрон віддав головнокомандувач ЗСУ, генерал-лейтенант Валерій Залужний. Таким чином українські бійці дали відповідь на обстріли позицій українських військових і села Гранітне в Донецькій області, зокрема.

"Безпілотний літальний апарат не перетинав лінії зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ. Після цього обстріли українських позицій припинилися", - повідомили в Генштабі ЗСУ.

Крім того, інформація про "бойове хрещення" Bayraktar надійшла і від волонтера Романа Доника.

"Для збереження життя воїнів і цивільного населення, піднятий БПЛА "Байрактар", була виявлена батарея, і ракетою знищена одна гармата. В цю хвилину. Розрахунки інших зникли. Але це не точно. Тому що підняли не одну птицю. Довіряйте ЗСУ", - написав активіст і також підтвердив дані ЗСУ про відповідь на артилерійські обстріли позицій військовослужбовців операції Об'єднаних сил на Донбасі і села Гранітне в Донецькій області.

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За словами Доніка, Гранітне обстрілювалося з максимально можливої дальності - понад 15 кілометром. Таким чином виявити батарею ООС було неможливо.

Відзначимо, в результаті обстрілу Гранітного у вівторок, 26 жовтня, з 14:25 до 15:15 було поранено двоє військових. Ще один - загинув. Ще на початку обстрілу ОБСЄ висунуло вимогу припинити вогонь, а також направило відповідну ноту дипломатичними каналами. Однак бойовики на це не реагували. Обстріл припинився тільки після застосування Bayraktar.

У чому особливість дрона Bayraktar TB2

Безпілотник володіє великою тривалістю польоту і може перебувати в повітрі протягом доби і 34 хвилин. Також, завдяки сучасним програмним забезпеченням, системою управління і декількома камерами, він здатний оперативно виявляти мету.