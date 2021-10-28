УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Bayraktar - не тільки на Донбасі, а й на півдні та півночі України: у ЗСУ попередили про удар

28 жовтня 2021, 19:24

Україна придбала у Туреччини безпілотники Bayraktar, які вже півроку перебувають на бойовому чергуванні, сказав Максим Наєв.

Сергій Наєв
Україна готова до застосування безпілотників Bayraktar в будь - який час доби-Наєв / УНІАН

Ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar вже півроку як перебувають на балансі Збройних сил України і задіяні в бойовому чергуванні. Вони показали свою ефективність при розвідці і патрулюють не тільки Донбас, а й південні з північними напрямками. Українські війська готові діяти за допомогою БПЛА в будь-який час, у тому числі і для бойового застосування. Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

У інтерв'ю BBC Україна він розповів про те, що безпілотники Bayraktar з'явилися на балансі ЗСУ ще навесні поточного року, коли відбулося посилення військових підрозділів РФ. Під час їх застосування проводилися розвідки і тренування.читайте такожКращий вихід - виведення військ з Криму і Донбасу: у Зеленського пригрозили Путіну ракетами на Москву

"Вони знаходяться на бойовому чергуванні ще з весни цього року, коли було посилення батальйонно-тактичних груп Росії. Проводили розвідку і тренування", - сказав Наєв.

За словами військового, БПЛА вже продемонстрували свою ефективність під час розвідувальних заходів, передаючи важливу інформацію про супротивника. Патрулювання проводиться не тільки на Донбасі, але й в південних і північних областях. Україна готова застосовувати Bayraktar у будь-який час доби - як для розвідки, так і в бойових умовах.

"Коли Україна закупила ці комплекси, то відбулася і відповідна підготовка персоналу для них. Наразі всі екіпажі Bayraktar готові до розвідки вдень і вночі, а також бойового застосування - також вдень і вночі", - підкреслив Максим Наєв.

Застосування БПЛА на Донбасі

Український волонтер Роман Доник 26 жовтня заявив про те, що російські гібридні війська "ДНР" обстріляли позиції Збройних сил України в районі населеного пункту Гранітне. У відповідь українські військові змушені були підняти в повітря безпілотник Bayraktar, в результаті чого були знищена ворожа гармата.читайте такожПовернення Донбасу в Україну "військовим шляхом": у Росії вибухнули загрозою на адресу Києва

У ЗСУ підтвердили інформацію та розповіли деталі, згідно з якими, за даними Генштабу, 26 жовтня з 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російських незаконних збройних формувань здійснила обстріли позицій українських військ в районі населеного пункту Гранітне. Двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення, один з них загинув. Україна вимушено застосувала БПЛА Bayraktar ТВ2 на Донбасі за наказом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

viber
БПЛА Сергій Наєв новини України новини Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «Bayraktar - не тільки на Донбасі, а й на півдні та півночі України: у ЗСУ попередили про удар». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Місячний календар на листопад 2021: знаки долі, небезпечні спокуси або випробування на міцністьМісячний календар на листопад 2021: знаки долі, небезпечні спокуси або випробування на міцність 16-річний влаштував смертельну аварію: що відомо про підлітка та масштабну ДТП в Харкові16-річний влаштував смертельну аварію: що відомо про підлітка та масштабну ДТП в Харкові День Іверської ікони: що не можна робити в свято 26 жовтня, а що потрібноДень Іверської ікони: що не можна робити в свято 26 жовтня, а що потрібно Гороскоп на 28 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: суперечки, образи або союз з противникамиГороскоп на 28 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: суперечки, образи або союз з противниками Вдарять люті морози: українців попередили про зимову аномалію і назвали датиВдарять люті морози: українців попередили про зимову аномалію і назвали дати

Останні новини

20:54

Контрудар України і Bayraktar на Донбасі: Франція з Німеччиною зробили заяву про "Мінськ"

20:11

Світлана Лобода заспівала на Дні народженні скандального олігарха

20:02

Тільки народила малюка: у Києві коронавірус вбив молоду вчительку Відео

20:00

Експерти розповіли, як не заправити автомобіль паливним сурогатом на АЗС актуально

19:29

Чергова "мажорна" аварія в Харкові: жертва відлетіла на зустрічну смугу

Реклама
19:26

ДТП у Харкові: постраждала розповіла, що відбувалося в авто перед аварією Відео

19:24

Bayraktar - не тільки на Донбасі, а й на півдні та півночі України: у ЗСУ попередили про удар

19:18

Печиво на Хелловін: топ-3 рецепти страшно смачної випічки

19:08

Україна продасть Молдові сотні тисяч кубометрів газу Відео

18:49

Роналду стане батьком близнюків: неймовірне фото з нареченою футболіста Відео

18:38

30% нових ознак: медики назвали симптоми коронавірусу

18:32

Байрактари - це вихід ведення війни на зовсім інший рівень Погляд

18:31

Анна Седокова в леопардовій сукні поманила спокусливими вигинами і пішла у відрив

18:30

Гороскоп на 29 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: заздрість недругів або грошове везіння Відео

18:22

Повернення Донбасу в Україну "військовим шляхом": у Росії вибухнули погрозою на адресу Києва

18:03

Прикмети на 29 жовтня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

17:58

Кафе, ресторани і транспорт під забороною, але не для всіх: Київ в червоній зоні з 1 листопада Відео

17:32

У Хмельницькій області засуджений втік з колонії і жорстоко зґвалтував 12-річну дівчинку Відео

17:07

Абракадабра! ТОП-6 знаменитостей, які вірять в містику і надприродне

16:33

Пенсії в Україні підвищать 12 разів: у Мінсоцполітики розповіли кому і коли

Реклама
16:17

"До лікарні потрапляють у стані шаленої інтоксикації": інфекціоніст про ситуацію з COVID в Україні Відео

16:14

Прикраса будинку на Хелловін 2021: оригінальні ідеї декору

16:01

Транспорт і кафе – тільки з ПЛР-тестом або щепленням: Кличко оголосив про жорсткий карантин у Києві Відео

15:59

Лікар попередив про нові симптоми Дельти: "Люди сприймають як ГРВІ"

15:53

"Ніякого безпліддя не буде": головний санлікар України розніс популярний міф про вакцини від COVID-19

15:29

Київ посилює карантин: всі школи відправили на дистанційку Відео

15:24

Коли Дмитрівська субота 2021: як правильно поминати покійних

15:13

"Вже все вирішено": Усик готується до завершення кар'єри

15:00

Екватор президента Зеленського: результати тесту для постмайданної України Погляд

14:58

Найсмачніша лазанья з лаваша: рецепт за 15 хвилин Відео

14:56

"Далі буде": серіал Моя улюблена Страшко продовжили на другий сезон Відео

14:43

Купив щеплення - залишився без COVID-сертифікату: у Кабміні розберуться з махінаціями щодо вакцинації Відео

14:36

Катастрофічна нестача кисню в лікарнях: у Верховній Раді підозрюють диверсію

14:36

Топ-7 продуктів, які допоможуть швидше одужати

13:59

У Мінсоцполітики розповіли, що потрібно терміново робити українцям з боргами по комуналці

13:53

"Які можуть бути претензії?": Повалій поскаржилася на цькування в Україні

13:51

Макіяж на Хелловін: відьмочка, вампірша, зомбі, грим для чоловіків - страшний образ на вечірку

13:47

Мріє про зустріч з родиною донора: у Львові виписали пацієнта, якому пересадили легені Відео

13:33

Арахамія переплутав Сковороду з Ді Капріо та став героєм курйозних мемів та фотожаб Відео

13:24

"Без кисню Ваша мама помре через дві години": у Мережі розповіли про кризу з киснем у лікарні

Реклама
13:11

Хюррем примірила латекс: зірка Величного століття подражнила фанатів спокусливим образом

12:44

Костюм на Хелловін за знаком Зодіаку: як вбратися на вечірку

12:36

Коли день автомобіліста і дорожника 2021 в Україні: дата, привітання і картинки до свята

12:16

Україна може отримати право дорадчого голосу при сертифікації "Північного потоку-2" Відео

12:15

Горить, але не гріє: українці скаржаться на "холодний" газ, в чому проблема

11:44

"Королева Ольга": Українська дівчина Бонда Ольга Куриленко показала шикарне тіло на відпочинку в Дубаї

11:26

ДТП у Харкові: 16-річного водія Інфініті відправили до СІЗО на 60 діб

11:25

В Україні новий рекорд з вакцинації: скільки саме щеплень і якими вакцинами

11:13

"Ви не на російському каналі": Савченко посварилася зі "слугою" через фейковий COVID-сертифікат Відео

10:43

"Люди не вірять статистиці": експерт заявила, що в Україні смертей від COVID-19 набагато більше

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти