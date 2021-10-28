Bayraktar - не тільки на Донбасі, а й на півдні та півночі України: у ЗСУ попередили про удар

Україна готова до застосування безпілотників Bayraktar в будь - який час доби-Наєв / УНІАН

Ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar вже півроку як перебувають на балансі Збройних сил України і задіяні в бойовому чергуванні. Вони показали свою ефективність при розвідці і патрулюють не тільки Донбас, а й південні з північними напрямками. Українські війська готові діяти за допомогою БПЛА в будь-який час, у тому числі і для бойового застосування. Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

У інтерв'ю BBC Україна він розповів про те, що безпілотники Bayraktar з'явилися на балансі ЗСУ ще навесні поточного року, коли відбулося посилення військових підрозділів РФ. Під час їх застосування проводилися розвідки і тренування.читайте такожКращий вихід - виведення військ з Криму і Донбасу: у Зеленського пригрозили Путіну ракетами на Москву

"Вони знаходяться на бойовому чергуванні ще з весни цього року, коли було посилення батальйонно-тактичних груп Росії. Проводили розвідку і тренування", - сказав Наєв.

За словами військового, БПЛА вже продемонстрували свою ефективність під час розвідувальних заходів, передаючи важливу інформацію про супротивника. Патрулювання проводиться не тільки на Донбасі, але й в південних і північних областях. Україна готова застосовувати Bayraktar у будь-який час доби - як для розвідки, так і в бойових умовах.

"Коли Україна закупила ці комплекси, то відбулася і відповідна підготовка персоналу для них. Наразі всі екіпажі Bayraktar готові до розвідки вдень і вночі, а також бойового застосування - також вдень і вночі", - підкреслив Максим Наєв.

Застосування БПЛА на Донбасі

Український волонтер Роман Доник 26 жовтня заявив про те, що російські гібридні війська "ДНР" обстріляли позиції Збройних сил України в районі населеного пункту Гранітне. У відповідь українські військові змушені були підняти в повітря безпілотник Bayraktar, в результаті чого були знищена ворожа гармата.читайте такожПовернення Донбасу в Україну "військовим шляхом": у Росії вибухнули загрозою на адресу Києва

У ЗСУ підтвердили інформацію та розповіли деталі, згідно з якими, за даними Генштабу, 26 жовтня з 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російських незаконних збройних формувань здійснила обстріли позицій українських військ в районі населеного пункту Гранітне. Двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення, один з них загинув. Україна вимушено застосувала БПЛА Bayraktar ТВ2 на Донбасі за наказом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.