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МЗС Туреччини закликало Україну не використовувати назву "турецький Байрактар"

31 жовтня 2021, 14:23
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Заборона на використання назви пояснюється тим, що в Україні цю зброю не можна називати турецькою тільки через факт покупки.

Байрактар, Bayraktar, безпілотник, БПЛА
МЗС Туреччини закликало Україну припинити використання назви "турецький Байрактар" / Reuters

Україна повинна припинити використовувати вислів "турецький Bayraktar" для куплених ударних безпілотників, заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу після зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим на полях саміту G20.

"Можливо, він був виготовлений в Туреччині, але він належить Україні. Туреччину не можна звинувачувати в цьому. Україна повинна припинити використовувати нашу назву", - сказав Чавушоглу, його цитує видання ABC Gazetesi.

За його словами, заборона на використання назви пояснюється тим, що в Україні цю зброю не можна називати турецькою тільки через факт покупки.

"Якщо країна купує їх у нас, в іншої країни, цю зброю не можна називати турецькою, російською або українською. Якщо держава купує його у нас, це вже не турецький продукт. Можливо, він був вироблений у Туреччині, але він належить Україні. Туреччину не можна в чомусь звинувачувати", - зазначив очільник МЗС Туреччини.

Чавушоглу додав, що під час боротьби з тероризмом Туреччина стикалася з різними видами зброї з різних країн.

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"Іноді під час нашої боротьби з тероризмом у різних країнах ми стикаємося з різною зброєю з різних країн, в тому числі з Росії. Ми ніколи не звинувачуємо Росію. Україна також повинна припинити використовувати нашу назву", - сказав міністр.

Зазначимо, Туреччина продала безпілотники "Bayraktar TB2" крім України також Катару, Азербайджану і Польщі.

Застосування Україною БПЛА на Донбасі

Український волонтер Роман Доник 26 жовтня повідомив про те, що ЗСУ застосували турецький безпілотник Bayraktar на Донбасі. Війська відповіли на дії російських гібридних військ "ДНР", які обстріляли позиції ООС у напрямку Гранітного. Була знищена ворожа гармата.

У штабі Операції об'єднаних сил підтвердили факт застосування безпілотного літального апарату Bayraktar на Донбасі. Українські військові заявили, що російські бойовики з гаубиць Д-30 обстріляли позиції ЗСУ в районі Гранітного. Поранення отримали два українських військових, один з них загинув. За наказом головнокомандувача військ Валерія Залужного в ситуації був задіяний безпілотник Bayraktar.

Франція і Німеччина зробили заяву про стурбованість подіями на Донбасі у зв'язку з посиленням інтенсивності бойових дій, а також використанням ЗСУ безпілотника Bayraktar. Вони закликали сторони конфлікту до стабілізації ситуації і сказали, що робота з врегулювання конфронтації в рамках нормандського формату триває.

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв сказав, що безпілотні літальні апарати Bayraktar розміщені не тільки на Донбасі, але і в північних і південних регіонах країни. Україна готова застосовувати БПЛА в будь-який час доби і в бойових умовах.

viber
безпілотник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу новини Туреччини
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