"Ми за покерним столом": у НАТО спрогнозували результат війни в Україні

Провал літнього контрнаступу України зробив 2023 рік гірким для Києва. Тепер деякі політичні еліти західних країн відкрито "втомилися від України"

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Війна в Україні стала війною на виснаження / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, 43 окрема механізована бригада

Протистояння агресора Росії та України вже стало "війною на виснаження" і буде продовжуватися. Про це заявив високопоставлений представник Міністерства оборони на східному кордоні НАТО Кусті Салм.

"Це війна на виснаження. Росія навмисно хоче, щоб ми думали, що вони переживуть, перевершать по продуктивності українських і західних ворогів", - сказав він в інтерв'ю виданню Newsweek.

Салм зазначив, що провал літнього контрнаступу України зробив 2023 рік гірким для Києва. Тепер деякі політичні еліти західних країн відкрито "втомилися від України" та попереджають українських лідерів про довгу війну.

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Що стосується результату війни, то, на думку Салма, це математичне питання. За його словами, кожні шість місяців "росіяни можуть завербувати 130 тисяч осіб, але в підрозділи вони можуть сформувати 40 тисяч осіб". Ці 40 тисяч і можуть бути використані в якості наступальної сили для захоплення нових територій.

"Інші 90 тисяч мобілізованих будуть використовуватися як гарматне м'ясо — ви використовуєте їх один раз і викидаєте", — сказав Салм.

Він додав, що кожні півроку Москва втрачає частину військ, еквівалентну приблизно 37 відсоткам тих, хто знову набирається кожні шість місяців.

"Ми за покерним столом. Потрібно вірити статистиці", - сказав Салм.

Представник Міністерства оборони на східному кордоні НАТО вважає, що ще не досягнута точка, коли втрата Росією ресурсів і боєприпасів стане переломним моментом.

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