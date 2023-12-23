Путін хоче повної окупації України: в ISW розкрили плани та провали Кремля

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Путінські плани провалюються / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: відео

У свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни йдеться, що Володимир Путін прагне не просто втримати вже окуповані території України, а й розширити зону окупації. Аналітики вбачають сигнали, що диктатор Путін не відмовився від своїх цілей щодо України.

"Українські посадовці й далі наполягають - Росія не відмовилася від своїх максималістських цілей щодо війни проти України. Як і раніше, Кремль також прагне захопити нові території України", - пише ISW.

Ця оцінка дисонує з нещодавніми заявами декількох західних топпосадовців, які говорять, що Росія вже програла війну в Україні – "стратегічна поразка Кремля нібито полягає у тому, що, розпочавши агресію, РФ "повністю втратила Україну" й вже не здатна досягати своїх стратегічних цілей".

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Так, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 22 грудня заявив, що президент Росії Володимир Путін "цілком втратив Україну" й "більше не може досягати своїх військових цілей". Проте Столтенберг водночас застеріг західних партнерів України від очікувань, що війна скоро завершиться.

Схожу думку висловив і держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зазначив, що Росія уже зазнала краху в досягненні своєї головної мети – прагненні знищити Україну та повністю підпорядкувати її собі.

Проте, за словами представника ГУР Вадима Скібіцького, якщо цьогоріч Путіну не вдасться досягти визначених оперативно-стратегічних завдань, він просто перенесе їх на наступний рік.

"Заява Скібіцького узгоджується з оцінкою ISW про те, що Росія продовжує переслідувати максималістські цілі Путіна в Україні та що поточний провал російських операцій в Україні досі не є остаточним", – зауважили в ISW.

Аналітики також зазначили, що слова західних політиків і посадовців, за версією роспропаганди, призначені для виправдання Заходом нібито ухваленого вже рішення щодо зменшення допомоги Україні.

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