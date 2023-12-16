Прорив до Криму, винищувачі та танки Abrams: ЗСУ у 2024-му наступатимуть – Welt

Україна могла б підтримати наступ на лівому березі Дніпра в окупованій Херсонській області в напрямку Криму за наявності потрібних західних озброєнь.

https://glavred.net/world/tanki-abrams-istrebiteli-f-18-i-vertolety-vsu-v-2024-m-budut-nastupat-welt-10525514.html Посилання скопійоване

Україна готується до нової контрнаступальної операції - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: 22-га ОМБр, Міноборони РФ

Україна в 2024 році планує новий контрнаступ ЗСУ. США отримали від Києва список побажань щодо озброєнь, куди увійшли винищувачі F-16 і F-18, ударні вертольоти Black Hawk і Apache, танки Abrams, безпілотники і боєприпаси.

Як повідомляє Welt, Київ планує наступного року провести нову контрнаступальну операцію. Під ці потреби Вашингтон вже отримав список побажань щодо озброєнь.

У статті зазначено, що мова йде про ударні вертольоти Black Hawk і Apache, винищувачі F-16 і F-18, ракетні комлекси, танки Abrams, безпілотники і боєприпаси.

відео дня

Дорога на Крим

Журналісти акцентували увагу на тому, що бійці ЗСУ утримують плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області і продовжують його розширювати. До Криму там всього 60 кілометрів. Позиція може стати відправною точкою у напрямку до півострова, а для підтримки наступу потрібні винищувачі, вертольоти і дрони.

Також підкреслюється, що Залужний не був прихильником початку контрнаступу влітку, а швидкий прорив був неможливий. Зміна стратегії стала грамотним ходом і допомогло виграти важливий час.

Контрнаступ ЗСУ

Колишній глава ЦРУ, американський генерал Давид Петреус і назвав три причини зриву контрнаступу ЗСУ. На його думку, прориву не сталося через помилки заходу. Союзники не надали Києву достатньої кількості озброєнь і недооцінили "оборону" окупантів на захопленому півдні.

Україна зможе піти в новий контрнаступ тільки в 2025 році, написали журналісти The Wall Street Journal. У матеріалі сказано, що Росія не відмовляється від своїх планів захопити українську державу і чинить тиск. В таких умовах ЗСУ можуть бути змушені перейти в оборону.

Контрнаступ ЗСУ та перемовини на умовах Києва - план США на 2024 рік, сказав заступник помічника президента Штатів з нацбезпеки Джонатан Файнер. За його словами, Захід хоче так посилити Україну, щоб Росія змушена була сісти за стіл перемовин.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.