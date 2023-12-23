Ситуація погіршується: Росія перехопила ініціативу на більшій частині фронту - NYT

Єгор Чернєв заявив, що наразі ситуація на передовій складна і поступово погіршується.

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Росія має успіхи на фронті / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Останні просування Росії біля Авдіївки та інших міст свідчать про те, що окупанти перехопили ініціативу на багатьох напрямках, використовуючи перевагу в живій силі.

Зазначається, що впродовж минулого тижня російські війська здобули невеликі територіальні досягнення на сході України, використовуючи свою чисельну перевагу у виснажливих боях, пише The New York Times.

"Внутрішня політична боротьба у Вашингтоні та в Європейському Союзі заблокувала доставку пакетів військової та фінансової допомоги, які, за словами України, їй надзвичайно потрібні, щоб утримати свою лінію проти Росії", - припускає видання, що Росія досягає цього прогресу в критичний для Києва момент. відео дня

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що наразі ситуація на передовій складна і поступово погіршується. Без американських боєприпасів ми починаємо втрачати територію, яку було важко завойовано цього літа.

Натомість The New York Times вважає, що успіхи Росії значною мірою є результатом величезної маси її армії.

"Я б сказав, що девіз їхніх атак - "У нас більше людей, ніж у вас боєприпасів, куль, ракет і снарядів"", - сказав майор Нацгвардії України в Авдіївці.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, що росіяни остаточно взяли під контроль промзону в Авдіївці. Зараз ворог намагається сконцентрувати там свої сили. Росіяни підтягнули туди піхоту і техніку, пояснив Роман Погорілий.

У Генштабі Естонії озвучили тривожний прогноз падіння Авдіївки. Війська Російської Федерації продовжують наступ на всьому фронті і здійснили просування в селах на північ і на південь від міста Авдіївка.

Росіяни прориваються до вулиць Авдіївки. За словами українського військового, росіяни намагаються просунутись з садового товариства "Виноградники" до перших вулиць міста Авдіївка в Донецькій області.

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