Як закінчиться війна в Україні: комбат назвав песимістичний та оптимістичний сценарії

Командир 2-го механізованого батальйону окремої президентської бригади ЗСУ Ігор Губаренко, який бореться на північному фланзі Авдіївського напрямку, розповів, як він бачить песимістичний і оптимістичний сценарії закінчення війни.
Як закінчиться війна в Україні - песимістичний сценарій
Окупанти вийдуть на адміністративні кордони Донецької, Запорізької, Дніпропетровської областей, на цьому зупиняться і почнеться позиційна війна.
"Позиційна війна ні до чого доброго не приведе", - сказав Губаренко в інтерв'ю Українській правді.
Оптимістичний сценарій завершення війни
Наступного року Збройним силам України все ж таки вдасться обрізати окупантам канал постачання з Криму і вийти щонайменше на кордони Донецької та Луганської областей станом на 24 лютого.
"Зараз йде війна на виживання: або ми вистоїмо, будемо нацією, незалежною країною, або ті, хто вижив, продовжать своє існування в складі Російської Федерації", — сказав Губаренко.
Як повідомляв Главред, міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що Крим буде звільнений від російських окупантів у 2024 році. За його словами, деокупація півострова - стратегічна мета України.
"Я впевнений на 100 відсотків. Це наша стратегічна мета", - заявив Умеров.
Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко вважає, що тривалість війни в Україні залежить від того, яку зброю отримають від Заходу українські захисники для наступальних операцій, а також від того, наскільки швидко ця допомога прибуде в Україну.
Інші новини:
- "Страшне правосуддя": у FT спрогнозували, що буде в разі перемоги Росії у війні
- Зупинка військової допомоги Україні: в ISW прогнозували катастрофічні наслідки
- Росіяни можуть почати новий масований наступ: в ISW назвали дату