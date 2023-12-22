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Як закінчиться війна в Україні: комбат назвав песимістичний та оптимістичний сценарії

Анна Ярославська
22 грудня 2023, 09:02
Україна або вистоїть і буде незалежною, або ті, хто вижив, продовжать своє існування в складі Російської Федерації.
Ігор Губаренко, ВСУ
Ігор Губаренко заявив, що зараз йде війна на виживання / Колаж: Главред, фото: УП, командування Об'єднаних Сил ЗС України

Командир 2-го механізованого батальйону окремої президентської бригади ЗСУ Ігор Губаренко, який бореться на північному фланзі Авдіївського напрямку, розповів, як він бачить песимістичний і оптимістичний сценарії закінчення війни.

Як закінчиться війна в Україні - песимістичний сценарій

Окупанти вийдуть на адміністративні кордони Донецької, Запорізької, Дніпропетровської областей, на цьому зупиняться і почнеться позиційна війна.

"Позиційна війна ні до чого доброго не приведе", - сказав Губаренко в інтерв'ю Українській правді.

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Оптимістичний сценарій завершення війни

Наступного року Збройним силам України все ж таки вдасться обрізати окупантам канал постачання з Криму і вийти щонайменше на кордони Донецької та Луганської областей станом на 24 лютого.

"Зараз йде війна на виживання: або ми вистоїмо, будемо нацією, незалежною країною, або ті, хто вижив, продовжать своє існування в складі Російської Федерації", — сказав Губаренко.

Як повідомляв Главред, міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що Крим буде звільнений від російських окупантів у 2024 році. За його словами, деокупація півострова - стратегічна мета України.

"Я впевнений на 100 відсотків. Це наша стратегічна мета", - заявив Умеров.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко вважає, що тривалість війни в Україні залежить від того, яку зброю отримають від Заходу українські захисники для наступальних операцій, а також від того, наскільки швидко ця допомога прибуде в Україну.

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