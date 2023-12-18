'Не можу казати, бо буде шоу': Залужний прокоментував чутки про новий контрнаступ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний утримується від коментарів з приводу військових планів, включаючи будь-які заяви про запланований новий контрнаступ на 2024 рік. Про це він заявив під час розмови із журналістами, повідомляє РБК.
"Ситуація на фронті не патова. Це війна, я не можу казати, що я планую, що ми маємо робити. Інакше це буде шоу, а не війна, ціна якому - людські життя. Про це не можна казати в жодному разі", - відповів Залужний коментуючи матеріал німецького видання Welt.
Нещодавно німецьке видання Welt опублікувало статтю, в якій говориться, що Валерій Залужний має намір організувати новий контрнаступ в 2024 році, і для цього Україна вже готує ресурси.
Журналісти зосередили увагу на тому, що військові ЗСУ утримують контрольний пункт на лівому березі Дніпра в Херсонській області та постійно розширюють його. Від цього пункту до Криму лише 60 кілометрів. Ця позиція може бути вихідною точкою для напрямку до півострова, і для підтримки такого наступу необхідні винищувачі, вертольоти та дрони.
Бойові дії на лівому березі Херсонщини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава Об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала бойові дії на лівому березі Херсонської області.
На лівому березі Херсонської області російські окупаційні війська сконцентрували кілька десятків тисяч своїх військових і велику кількість техніки. Однак ЗСУ продовжують мужньо утримувати свої позиції там. Триває контрбатарейна боротьба.
Українські війська проводять бої з російськими окупаційними військами у Кринках, Херсонській області на лівому березі Дніпра. За повідомленням американського Інституту вивчення війни, загарбники нібито вибили українські війська з невизначених позицій біля селища, але ЗСУ можуть мати позиції в інших районах.
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