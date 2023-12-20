УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ - про наступ РФ: намагаються взяти два міста на сході, армія відбиває атаки

Андрій Ганчук
20 грудня 2023, 14:15
Російські окупаційні війська ведуть активні наступальні дії на Авдіївському, Бахмутському та Лимансько-Куп'янському напрямках, сказав Володимир Фітьо.
Куп'янськ, війська РФ
Окупанти Росії намагаються захопити Куп'янськ та Часів Яр - ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 14-та ОМБр, Міноборони РФ

Війська агресора Росії намагаються захопити території на східному фронті. Вони активно атакують на Авдіївському, Бахмутському та Лимансько-Куп'янському напрямках. Окупанти третій місяць намагаються взяти Куп'янськ Харківської та Часів Яр Донецької області, але ЗСУ зривають їхні плани. Про це заявив представник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо.

Як повідомляє Радіо Свобода, він розповів про те, що окупанти почали посилені наступальні дії на початку жовтня. Вони будують плани, атакують, але бійці Сил оборони України відбивають атаки.

"Свій наступ вони почали на початку жовтня. І з початку жовтня відбуваються більш активні бойові дії в усіх напрямках. Зараз вони мають короткострокові, середньострокові та довгострокові. Але ці плани весь час переносяться, тому що вони забули в тих планах поставити позначку, що проти них стоять Збройні Сили України які, звичайно, їм цього зробити не дадуть", - пояснив ситуацію спікер Сухопутних військ.

відео дня

Також він додав, що війська РФ намагаються захопити Куп'янськ і Часів Яр, але безуспішно.

"Вже третій місяць вони практично з місця на місце переступають", - підкреслив Володимир Фітьо.

Війна Росії проти України

Голова Авдіївської міської Військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що війська РФ змінили тактику в наступі на Авдіївку. Зокрема, окупанти стали масово концентрувати живу силу і військову техніку на виразно обраних ділянках. Таким чином, вони намагаються прорвати оборону ЗСУ.

Під Куп'янськом Росія зосередила 1000 танків, вважає військовий експерт, майор ЗСУ Олексій Гетьман. За його словами, загарбники проводять вже четверту хвилю наступу, проте не добиваються результатів.

Ворог несе величезні втрати, але у нього великі ресурси, сказав представник Сухопутних військ Володимир Фітьо. Він також акцентував увагу на тому, що у Росії є резерви для продовження наступальних операцій, а ВПК окупантів продовжує працювати.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
ЗСУ Купянск Годин Яр війська Росії війна Росії та України
Реклама

Головне за день

ЗСУ - про наступ РФ: намагаються взяти два міста на сході, армія відбиває атаки

ЗСУ - про наступ РФ: намагаються взяти два міста на сході, армія відбиває атаки

14:15 Україна
Любовний гороскоп на 2024 рік: на які знаки в новому році чекає щастя в особистому житті

Любовний гороскоп на 2024 рік: на які знаки в новому році чекає щастя в особистому житті

14:00 Новини
Китай хоче замороження війни в Україні, а Росію не "топитиме" – Огризко

Китай хоче замороження війни в Україні, а Росію не "топитиме" – Огризко

13:43 Світ
Всі головні новини

Останні новини

14:35

Потрібно знайти 3 відмінності за 17 секунд: загадкова картинка змусить задуматися

14:28

Куди звертатися і що робити українцям, щоб не втратити пенсію

14:15

ЗСУ - про наступ РФ: намагаються взяти два міста на сході, армія відбиває атаки

14:13

Ви б не здогадалися: чоловік показав лайфхак, як зробити взуття неслизьким

14:00

Любовний гороскоп на 2024 рік: на які знаки в новому році чекає щастя в особистому житті

Орбан і Фіцо не зможуть зупинити вступ України до ЄС: Огризко - про перспективи для України у 2024 роціОрбан і Фіцо не зможуть зупинити вступ України до ЄС: Огризко - про перспективи для України у 2024 році
13:47

Горбунов показав як пустотливо грає зі своїми синами від Осадчої

13:43

Китай хоче замороження війни в Україні, а Росію не "топитиме" – ОгризкоВідео

13:41

Як має виглядати жінка в 40 років: дизайнер розповів, як не перетворитись на "бабку"

13:33

У Путіна є план, війська РФ намагаються перехопити ініціативу в двох областях - AP

Реклама
13:11

Що не можна робити перед дзеркалом: ці нескладні поради допоможуть кожному

12:58

Чим змастити лопату, щоб до неї не прилипав сніг: 5 засобів, які спростять ваше життя

12:52

Поза законом і скоріше: скільки українців жадають покарання корупціонерів

12:39

Допомога Україні понад $60 млрд: Огризко зробив прогнозВідео

12:23

Під час ефіру "Різдво. Ти не один" збиратимуть кошти на підтримку дітей "Школи Супергероїв"

12:20

Зарплати українців зростуть до 30 тисяч грн: Кабмін назвав терміни

12:16

Бабуся поділилась секретом: дівчина показала неймовірний спосіб нарізання яєць

12:15

Зеленський призначив свого нового представника у ВР: що відомо

11:44

Китайський гороскоп на завтра 21 грудня 2023: Кролику - щастя, Собаці - обман

11:37

Знадобиться лише шпатель: жінка розповіла, як до блиску відмити кухню

11:33

"Нам не дали": полковник ЗСУ розповів, чому провалився контрнаступ

Реклама
11:30

Як в Україні поставилися б до відставки Залужного: результати опитування

11:07

Дипломат пояснив, що потрібно робити Україні заради потужної європейської допомогиВідео

11:03

Огризко пояснив, як вибори в США вплинуть на ситуацію в УкраїніВідео

11:01

На заздрість всім сусідам: експерт розповів, як вибрати найсолодші мандариниВідео

10:55

Салат на Новий рік, який принесе гроші в будинок - рецепт "Глаз Дракона"Відео

10:54

Мудрі господині не викидають черствий хліб: що з нього роблять

10:37

Розриваються в гарматах і мінометах: КНДР дала РФ неякісні боєприпаси - Генштаб

10:27

Україна втратила не 1 мільярд доларів через блокаду кордону: Заява НБУ

10:24

Вручити повістку можуть у 17 років: у ЗСУ роз'яснили ситуацію з мобілізацією молоді

10:08

Соковита гаряча закуска на Новий рік з 4-х інгредієнтів, яка здивує навіть вибагливих гостей

10:07

Церковне свято 21 грудня: не скаржтеся на свекруху і відкладіть ремонт

10:00

"Зиму очікуємо дуже важку": У Держдепі відреагували на слова Зеленського про підтримку США

09:38

Суд Колорадо заборонив Трампу балотуватися в президенти США

09:21

Тоня Матвієнко приголомшила фанатів своїми палкими поцілунками з Павлом ЗібровимВідео

08:59

У Київстар знову збій, не працює зв'язок і мобільний додаток: що відомо

08:49

У ЗСУ пояснили, що змінить зниження мобілізаційного віку до 25 років

08:42

Гороскоп на завтра 21 грудня 2023: Овни - вчіться у Скорпіонів, Рибам ніяких покупок

08:30

Кияни за місяць здали на утилізацію 7750 літрів протермінованих ліків: як працює пілотний проєкт "Фармак" та мережі "Аптека Доброго Дня" новости компании

08:20

Операція була складною: стали відомі подробиці обміну Медведчука на "азовців"

08:10

Навіщо військовий злочинець Шойгу вимагає збільшити чисельність російської арміїПогляд

Реклама
08:08

Українець відсудив 50 тисяч грн за незаконний борг за "блакитне паливо": що сталося

07:35

Сестра поділилася поганими новинами про здоров'я Селін Діон

07:29

Окупантам вдалося просунутися на п'яти напрямках - ISW

06:47

У Харкові - вибухи і два "прильоти": що відомо

05:20

Коли Україна вступить до ЄС і що це дасть: експерт назвав терміни, але з обмовкою

04:30

Незвичайний варіант зі 100%-м результатом: ефективні вправи на прес на 5 хвилинВідео

04:00

Щасливчики 2024 року: названі 4 знаки зодіаку, у яких біла смуга буде весь рік

03:20

Весела різдвяна ілюзія: лише геній знайде Санту серед машин за 1 хвилину

02:34

"Без порток, але в капелюсі": Волочкова переплутала зиму з літом і стала посміховиськом

02:04

Чому штори потрібно регулярно прати та як це правильно робити: відповідь вас здивує

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти