ЗСУ - про наступ РФ: намагаються взяти два міста на сході, армія відбиває атаки

Російські окупаційні війська ведуть активні наступальні дії на Авдіївському, Бахмутському та Лимансько-Куп'янському напрямках, сказав Володимир Фітьо.

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Окупанти Росії намагаються захопити Куп'янськ та Часів Яр - ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 14-та ОМБр, Міноборони РФ

Війська агресора Росії намагаються захопити території на східному фронті. Вони активно атакують на Авдіївському, Бахмутському та Лимансько-Куп'янському напрямках. Окупанти третій місяць намагаються взяти Куп'янськ Харківської та Часів Яр Донецької області, але ЗСУ зривають їхні плани. Про це заявив представник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо.

Як повідомляє Радіо Свобода, він розповів про те, що окупанти почали посилені наступальні дії на початку жовтня. Вони будують плани, атакують, але бійці Сил оборони України відбивають атаки.

"Свій наступ вони почали на початку жовтня. І з початку жовтня відбуваються більш активні бойові дії в усіх напрямках. Зараз вони мають короткострокові, середньострокові та довгострокові. Але ці плани весь час переносяться, тому що вони забули в тих планах поставити позначку, що проти них стоять Збройні Сили України які, звичайно, їм цього зробити не дадуть", - пояснив ситуацію спікер Сухопутних військ. відео дня

Також він додав, що війська РФ намагаються захопити Куп'янськ і Часів Яр, але безуспішно.

"Вже третій місяць вони практично з місця на місце переступають", - підкреслив Володимир Фітьо.

Війна Росії проти України

Голова Авдіївської міської Військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що війська РФ змінили тактику в наступі на Авдіївку. Зокрема, окупанти стали масово концентрувати живу силу і військову техніку на виразно обраних ділянках. Таким чином, вони намагаються прорвати оборону ЗСУ.

Під Куп'янськом Росія зосередила 1000 танків, вважає військовий експерт, майор ЗСУ Олексій Гетьман. За його словами, загарбники проводять вже четверту хвилю наступу, проте не добиваються результатів.

Ворог несе величезні втрати, але у нього великі ресурси, сказав представник Сухопутних військ Володимир Фітьо. Він також акцентував увагу на тому, що у Росії є резерви для продовження наступальних операцій, а ВПК окупантів продовжує працювати.

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