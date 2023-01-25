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Україна отримає від ЄС 80 танків Leopard: у Spiegel розповіли, коли вони надійдуть на озброєння ЗСУ

25 січня 2023, 14:33
Батальйон танків також прибуде із США з близько 30 основними бойовими танками M1 Abrams. Офіційно про це ще не оголошували.
Танк Leopard
Україна отримає танки Leopard від європейських країн / Фото US Army

Україна отримає 80 танків Leopard від європейських країн. При цьому німецькі танки надійдуть на озброєння Збройних сил України до кінця березня.

Як пише видання Spiegel, загалом Європа планує передати Україні два батальйони сучасних танків, у кожному з яких буде по 40 одиниць. Ще один батальйон танків Abrams готує США.

"Відповідно, німці беруть участь (в коаліції, - ред.) з ротою танків Leopard 2A6 в батальйоні, в який фіни, іспанці та голландці також вносять танки цієї моделі. Поляки і норвежці збирають другий батальйон "Леопардів" типу 2А4", - йдеться у повідомленні.

Третій батальйон прибуде із США з близько 30 основними бойовими танками M1 Abrams. Офіційно про це ще не оголошували.

Німецькі танки Leopard надходитимуть зі складів Бундесверу. Згідно із заявою, навчання українських екіпажів у Німеччині має розпочатися якомога швидше. Крім навчання в пакет також входить "логістика, боєприпаси та обслуговування систем". Крім того, Німеччина видасть країнам, які також хочуть поставити танки Leopard 2 в Україну, відповідні дозволи на передачу.

Танки Leopard для України

25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц під час засідання німецького уряду заявив, що ФРН направить Україні 14 танків Leopard 2. Також Берлін дозволить іншим країнам реекспорт танків Україні.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що Шольц після декількох місяців коливань ухвалив рішення про передачу танків Leopard Україні. Зазначалося, що Німеччина відправить Києву щонайменше одну роту танків Leopard 2A6. (Танкова рота зазвичай складається з 10 танків, але згідно зі стандартами НАТО вона включає в себе 14 танків).

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що бойові танки, які нададуть Україні країни Заходу, допоможуть ЗСУ вести механізовані бойові дії, що дасть можливість завдати поразки окупантам і звільнити українську територію. За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Україні необхідно 300 основних бойових танків, щоб здійснити контрнаступ.

Танк Leopard 2 - в чому його особливість

Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1.

На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати.

Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу.

Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм.

Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

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