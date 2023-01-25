Навесні на Україну очікують Leopard 2, незабаром почнеться навчання ЗСУ - міністр оборони ФРН

Україна отримає два батальйони танків Leopard 2, Німеччина працює над тим, щоб якомога швидше запустити процес їх передачі, сказав Борис Пісторіус.

Україна отримає два батальйони танків Leopard 2 - голова Міноборони Німеччини / Колаж Bundeswehr / David Karafa, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Перше танки Leopard 2 Україна повинна отримати приблизно за 3 місяці. Відправлять два батальйони бойових машин - перші 14 Leopard 2A6 повинні підготувати досить швидко. Дуже скоро українські військові почнуть навчатися навичкам керування Leopard 2. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Як повідомляє CNN, він розповів про те, що перші німецькі танки повинні надійти в Україну протягом декількох місяців.

"Я думаю, перші танки Leopard можуть бути в Україні приблизно через 3 місяці", - зазначив Пісторіус.

За його словами, Німеччина працює над тим, щоб швидко запустити процес передачі Києву танків Leopard. Два батальйони повинні бути поставлені в два етапи - на першому Україна отримає 14 одиниць Leopard 2A6. Танки в наявності і можуть бути відправлені швидко. Є боєприпаси і можливості для проведення ремонту. На подальшу реалізацію процедури піде трохи більше часу.

"Мета - якнайшвидше доставити", – сказав Пісторіус, який обговорив ситуацію з постачанням танків з представниками Польщі та шести держав, серед яких - Канада, Іспанія та Португалія.

Також Борис Пісторіус підкреслив, що навчання солдатів ЗСУ керуванню танками Leopard 2 почнеться "дуже скоро".

Танки Leopard 2 для України

Канцлер ФРН Олаф Шольц 25 січня заявив, що уряд Німеччини ухвалив рішення поставити танки Leopard 2. Берлін надасть дозвіл іншим країнам передавати німецькі Leopard третім державам, в результаті чого союзники зможуть передати танки Україні.

За даними німецького Spiegel, Україна отримає близько 80 танків від західних союзників. Йдеться про два танкових батальйони по 40 одиниць техніки.

Раніше стало відомо, що у Байдена можуть розглянути можливість відправити Україні близько 30 танків Abrams. За інформацією журналістів, Пентагон ніколи не відмовлявся від вивчення питання про надання такої допомоги.

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